Володин призвал укреплять связи России и Индонезии

Москва и Джакарта активно развивают межпарламентские отношения. В среду, 24 октября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии Усманом Саптой.



Председатель нижней палаты, обращаясь к гостю, отметил, что это его первый визит в Россию. Володин подчеркнул: отношения между двумя странами активно развиваются, и важно, чтобы парламентское измерение от этого не отставало. "Наиболее актуально сейчас законодательное регулирование и создание условий для укрепления экономических связей, развития туризма", – сказал спикер Госдумы.

По его словам, только за прошлый год товарооборот между Россией и Индонезией вырос на 25% и составил 3,3 миллиарда долларов. Володин призвал наращивать двухстороннюю торговлю и выходить на уровень в пять миллиардов долларов.

Также, добавил спикер Госдумы, важно развивать сотрудничество в области атомной энергетики, сельского хозяйства, авиации и судостроения. Володин напомнил, что в прошлом году объемы поставок пшеницы из России в Индонезию увеличились в семь раз. Кроме того, отметил парламентарий, в ближайшее время должно возобновиться регулярное авиасообщение между странами.





Володин поблагодарил Сапту за отказ его страны от участия в экономических санкциях против России. Он напомнил, что законодатели Индонезии активно участвуют в международных парламентских мероприятиях. "Хотел бы попросить передать добрые слова председателю Народного консультативного конгресса Зулькифли Хасану. Он был участником многих конференций – по борьбе с наркотиками, по развитию парламентаризма", – сказал спикер.

В свою очередь Усман Сапта отметил, что Джакарта внимательно прислушивается ко всем предложениям российской стороны о повышении товарооборота. Он также попросил посодействовать в предоставлении посольству Индонезии нового здания.

Глава совета представителей регионов пригласил российских парламентариев посетить Джакарту для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Володин выразил надежду, что межпарламентские контакты двух стран будут носить регулярный характер.

Международное сотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.