Коварный Лукашенко плетет интриги с Порошенко за спиной Путина

Визит Петра Порошенко в Минск спустя несколько дней, после того как там радушно встречали Владимира Путина, дал наблюдателям пищу для размышлений на тему: все ли так хорошо в Союзном государстве России и Белоруссии? А если проанализировать то, что позволяет себе говорить украинский лидер в присутствии Александра Лукашенко, то вопросов возникает еще больше.

Все помнят, как ровно две недели назад Лукашенко принимал Путина: визит был скорее дружеский, а не официальный. Белорусский президент прокатил российского коллегу за рулем почти раритетного автомобиля УАЗ, привез его к себе в родовое гнездо, угощал блюдами национальной кухни и кристально чистой, целебной водой из источника.

И вот, спустя несколько дней к Лукашенко приехал украинский президент. Такого теплого приема, конечно, не было, но лидеры двух государств улыбались на камеру и горячо жали друг другу руки. Порошенко заявил, что полностью доверяет коллеге и выразил благодарность за его миротворческие усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.

Правда, при этом забыл упомянуть о том, что ни он сам, ни подконтрольная ему Верховная рада не выполнили ни одного из пунктов тех самых минских соглашений, главным посредником при подписании которых был белорусский президент.

Лукашенко - Путину в Могилеве: Вы чувствуете здесь себя как дома на этом клочке русской земли. Это город больше русский, чем белорусский



Лукашенко - Порошенко в Гомеле: Вы чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Здесь очень много живет украинцев pic.twitter.com/B5fHHM5YK4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 октября 2018 г.

Казалось бы, ничего особенного не произошло во время визита Порошенко в Минск, если бы не одно "но". Приведем точную цитату из выступления украинского президента на региональном форуме двух стран, который прошел в Гомеле и на котором, как и полагается, в зале присутствовал Александр Лукашенко.

"Я благодарен за ту инициативу, о которой мы договорились, о том, чтобы переговоры о прекращении войны, прекращении агрессии России против Украины мы провели в Минске", – заявил Порошенко.





Никаких встречных слов, опровергающих изложенную Порошенко версию о российской агрессии, не прозвучало. Вот тут-то и возникает главный вопрос – почему Лукашенко, регулярно говорящий о дружбе с Россией, не отреагировал на такую наглость?

Стоит ли в этом случае еще напоминать, что Белоруссия и Россия по сути – одно, Союзное государство и когда лидер страны, в которой ежедневно от обстрелов его же военных гибнут мирные люди, говорит об агрессии России, не стоило ли его одернуть и поставить на место.





Получается, что после последнего теплого приема Путина в отношениях Москвы и Минска ничего не изменилось. Они всегда были, что называется, на грани и характеризовались экспертами в духе известного выражения "от любви до ненависти – один шаг".

Начиналось все в 1997 году, когда Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Мало кто помнит, но тогда две страны даже запланировали переход на единую валюту – до такой степени хотели дружить Москва и Минск.





В нулевые и десятые годы ситуацию усугубили газовые скандалы между нашими странами. Сокращение подачи газа Москвой в Белоруссию и последующее прекращение поставок вызвали негодование со стороны Лукашенко. Он заявил, что, если Россия не исправит ситуацию, Белоруссия разорвет с ней все предыдущие договоренности.

Потом Лукашенко не понравилась цена на энергоносители и отмена льгот при покупке газа и нефти у России. Через какое-то время Батька возмутился введенным на границе контролем со стороны ФСБ. Правда, все претензии растворялись в воздухе после очередной встречи с Путиным, на которых он признавался, что лучше него друга у Белоруссии нет.

К Лукашенко сегодня заезжал Путин. Фоточки вышли эпичные pic.twitter.com/lEuAqzV7eZ — Чай з варэннем (@belteanews) 12 октября 2018 г.

К газовым скандалам не так давно добавились молочные конфликты. Москва периодически запрещала ввоз белорусских молочных продуктов. Но и здесь сложности преодолевались по знакомой схеме "милые бранятся – только тешатся". После каждой встречи президентов двух стран и Путин, и Лукашенко говорили о том, что и в их отношениях, и в сотрудничестве государств проблем не существует.

Не исключено, что в Москве с пониманием отнесутся к визиту Петра Порошенко в Минск, сказанному им в присутствии Александра Лукашенко, молчанию последнего и не будут показывать характер. Эту прерогативу Кремль, как всегда, оставит белорусскому лидеру.