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Политика

Путин спас россиян от тюрьмы за лайки и репосты в социальных сетях

Владимир Путин внес законопроект о смягчении 282 статьи УК России. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти, вражды или унижении человеческого достоинства. Поправки, предложенные главой государства, предполагают, что россиян станут реже сажать за лайки и репосты в социальных сетях.
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Соответствующий документ был опубликован на сайте Госдумы. Текст законопроекта гласит, что привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные в первой части статьи 282 Уголовного кодекса, далеко не всегда обоснованы.

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Владимир Путин предложил отменить уголовное наказание для тех, кто совершил нарушение однократно. При этом важно, чтобы деяние, например лайки и репосты сомнительного контента, не представляло угрозы для безопасности государства и основ конституционного строя.

Наказывать по всей строгости будут тех, кто нарушает закон по статье 282 в течение года после привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния. Таких злоумышленников ждет уголовное преследование.

В пояснительной записке указано, что внесение поправок не потребует дополнительных бюджетных средств. Ожидается, что изменения в законодательстве значительно снизят количество судимостей за лайки и репосты в социальных сетях. В правительстве России законопроект поддержали.

Напомним, что в интернете широко обсуждалась тема уголовного преследования за лайки и репосты. В поле зрения полиции попадали те, кто делился в социальных сетях шутками и картинками на острые темы. Некоторые заявления были признаны экстремистскими.

Решение по этому вопросу уже вынес Верховный суд. "Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела", – заявил председатель уголовной коллегии России Владимир Давыдов. Тем не менее разъяснение Верховного суда об уголовных делах за лайки и репосты носит рекомендательный характер.

Автор: Евгений Мышко3 октября 2018, 10:42
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