Путин отправил в отставку губернатора Петербурга
Владимир Путин провел встречу с Георгием Полтавченко и Александром Бегловым, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Теперь город ждут кадровые перестановки.
Так, президент предложил губернатору Санкт-Петербурга уйти со своей должности и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров. А его место займет полпред президента в Северо-Западном федеральном округе. Занимать эту должность в качестве временно исполняющего обязанности он будет до сентября, когда пройдут выборы.
⚡ Владимир Путин предложил стать врио губернатора Санкт-Петербурга полномочному представителю президента в СЗФО Александру Беглову, а Георгию Полтавченко возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров pic.twitter.com/dRAJNLAO3J— Пятый канал Новости (@5tv) 3 октября 2018 г.
Георгий Полтавченко возглавлял город с 2011 года. До этого он занимал должность полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе.
Напомним, 2 октября президент России назначил временно исполняющих обязанности губернатора в двух областях. Липецкую возглавил выходец из Сбербанка Игорь Артамонов, а Курганскую - Вадим Шумков, занимавший пост замгубернатора Тюменской области. До этого главы этих регионов попросили освободить их от должностей в связи с переходом на новую работу.
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