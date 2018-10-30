Законодатели ОДКБ договорились о единой позиции в ПА ОБСЕ

Входящие в Парламентскую ассамблею Организации договора о коллективной безопасности будут координировать свою работу в рамках собрания законодателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ПА ОДКБ в Москве.

По словам законодателя, парламентарии ОДКБ обсуждали тему взаимодействия и более эффективной совместной работы в рамках различных парламентских структур. Прежде всего, отметил Володин, речь идет об ОБСЕ, в которую входят более 60 организаций.

Председатель нижней палаты подчеркнул важность отстаивания задач и решения вопросов, которые были рассмотрены в рамках совместной работы парламентариями стран ОДКБ. "Выходя на заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мы должны понимать, что плечо наших коллег, парламентариев стран, входящих в ПА ОДКБ, будет рядом", – добавил спикер.

Володин подчеркнул, что законодатели приняли решение координировать работу в рамках ПА ОБСЕ. "Это требует уже другой ответственности за принятие решений, продвижение их в других межпарламентских организациях", - сказал парламентарий.





Одна из основных тем встречи парламентариев ОДКБ – борьба с терроризмом. На повестке – три модельных закона организации: "Об обеспечении национальной безопасности", "О безопасности критически важных объектов", "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму".

Важный вопрос – гармонизация законодательств стран-участниц в части создания единого списка организаций, признаваемых террористическими. Законодатели ОДКБ, подчеркнул Володин, работали над этим вопросом в течение двух лет. На сегодняшнем заседании парламентарии приняли соответствующие рекомендации.





Володин отметил особую значимость этого решения. "Оно позволит нашим спецслужбам более эффективно обеспечивать коллективную безопасность, более эффективно бороться с террористическими организациям", – пояснил законодатель.

Как отметил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, единый перечень террористических организаций формируется на основе списков каждой страны – участницы ОДКБ. Парламентарий уверен: принятое решение повысит оперативность спецслужб членов организации.





"Формирование национальных списков запрещенных террористических организаций по гармонизированным правилам исключит ситуацию, когда террористическая структура, запрещенная в одном государстве-члене, является легальным общественным объединением в соседнем государстве-члене", – подчеркнул законодатель.

Следующее заседание ПА ОДКБ может пройти осенью следующего года в столице Армении Ереване, а до этого – весной – состоится Совет Парламентской ассамблеи организации в Бишкеке. Решение было единогласно поддержано всеми участниками.





Парламентская ассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. В нее входят представители парламентов шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. В 2013 году наблюдателями в структуре стали законодательные органы Сербии и Афганистана и парламентское собрание союза Белоруссии и России. Также в качестве наблюдателей приглашены парламенты Китая, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана.

ПА ОДКБ состоит из 79 депутатов, на постоянной основе функционируют три комиссии: по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности, а также по социально-экономическим и правовым вопросам. Цель законодателей – гармонизация правового поля стран-участниц.



Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.