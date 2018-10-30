Порошенко у церкви облил грязью Тимошенко

Протесты на мероприятиях, которые проводит в преддверии президентских выборов Юлия Тимошенко, организованы Службой безопасности Украины. А указания спецслужбы получают лично от Петра Порошенко, уверена экс-премьер и оппозиционный украинский политик.

Наиболее ярким примером преследований со стороны СБУ Юлия Тимошенко считает случай в церкви, расположенной рядом с линией разграничения в Донбассе. Как рассказала кандидат в президенты Украины, на православный праздник она приехала в этот храм помолиться. На выходе ее встретили около 10 человек с плакатами, на которых были нелицеприятные высказывания в адрес бывшего премьера.

Юлия Тимошенко уверена, что этих людей нанял при посредничестве спецслужб нынешний глава Украины Петр Порошенко. По ее словам, служители церкви узнали в митингующих с плакатами рядовых работников местной службы безопасности.

Кроме того, выступая на национальном форуме "Новая стратегия мира и безопасности", Тимошенко пообещала опробовать на Петре Порошенко "нулевую терпимость к коррупции" в случае победы на выборах.

"Обещание президента Петра Порошенко относительно нулевой терпимости к коррупции именно я воплощу в жизнь. И, если вы поддержите, то в первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко и его коррупционном окружении", – приводит заявление политика РИА Новости.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Многие политики уже начали предвыборную агитацию. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уже несколько месяцев возглавляет рейтинг.