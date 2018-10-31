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Политика

Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко

Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
У России есть веские основания предполагать, что к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна Украина, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Он также отметил, что в невыполнении минских договоренностей виноваты Евросоюз и США.
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Как успели заметить многие аналитики, чем дальше заходит деградация украинских властей, чем хуже становится экономическая и внутри– и внешнеполитическая ситуация в стране, тем больше любое официальное мероприятие с участием Украины похоже на публичную порку Киева. Очередное унижение украинским дипломатам пришлось пережить на заседании Совета Безопасности ООН, когда слово взял постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

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Александр Владимирович Захарченко

Александр Владимирович Захарченко глава ДНР

От лица официальной Москвы он практически предъявил Киеву обвинение в организации теракта в Донецке, где погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. "Убийство было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе. Имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона", – цитирует РИА ФАН постпреда России.

К тому же, подчеркнул Василий Небензя, Украине не исполняет ни одного пункта минских соглашений. Впрочем, многие политики и эксперты даже перестали воспринимать украинскую власть в качестве самостоятельного игрока, поэтому ответственных за поведение украинских властей ищут за пределами страны. Поступил так и представитель России. "В том, что киевская власть не выполняет минские договоренности, виноваты вы – ЕС и США", – цитирует его RT.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Самодельное взрывное устройство, установленное в помещении, было оборудовано камерой, позволяющей идентифицировать цель и привести его в действие в нужный момент. В ДНР взрыв в кафе признали терактом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что за взрывом стоит Киев. Президент России Владимир Путин рассказал, что именно Киев заморозил процесс урегулирования ситуации в Донбассе, и упомянул убийство людей, которых население выбрало для руководства.

Автор: Геннадий Куприянов31 октября 2018, 08:15
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Как жил первый глава ДНР Александр Захарченко

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