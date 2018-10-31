Порошенко закатил истерику после унижения от Путина

Президент Украины Петр Порошенко, чей рейтинг за полгода до президентских выборов держится в районе 10%, отчаянно пытается исправить свое плачевное положение. В ход идут привычные лидеру Незалежной демагогия и нелепые выпады в сторону Москвы.



На заседании правительства президент Украины Петр Порошенко потребовал помочь населению оплатить резко выросшие тарифы за газ. Он предложил выделить субсидии, заявив, что снижение уровня жизни населения недопустимо. Впрочем, тот снижается все пять лет президентства Порошенко. Об этом глава Незалежной упоминать не стал.

Зато демагогия – всегда пожалуйста. "Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберетесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку было отказано, особенно когда он имеет законное право на это", – научил Порошенко нерадивое правительство.

Есть такая поговорка: назло бабушке отморожу уши. Порошенко, кажется, делает все, чтобы позлить Россию, но страдают от его безрассудной политики простые украинцы. По словам президента, сдачи суверенитета он не допустит и ради дешевого газа в Москву не побежит.

"Бесплатный сыр – только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет", – заявил украинский лидер своим министрам.

И даже если Порошенко соберется в российскую столицу, его визит закончится безрезультатно. Эксперты отметили, что Кремль уже поставил крест на нынешнем лидере Незалежной, а президент России Владимир Путин отказался с ним разговаривать. "Он публично дал понять, что в оставшееся время не рассчитывает на какие-то продвижения с нынешней украинской властью", – заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Напомним, что украинские власти, пойдя на поводу у Международного валютного фонда, взвинтили цены на газ для населения на 23,5%. Разорительные тарифы начнут действовать с 1 ноября этого года. Теперь кубометр газа обойдется украинцам в восемь с половиной тысяч гривен, что чуть больше 300 долларов по официальному курсу.