В Киеве заявили об избиении Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко ожидают трудные времена. Рассмотрение вопроса о продлении действия закона об особом статусе Донбасса даст оппонентам главы Незалежной отличный повод пойти в медийную атаку на главу государства. По мнению украинских СМИ, Порошенко может превратиться в мальчика для битья.



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