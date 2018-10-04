В Киеве заявили об избиении Порошенко
Лидер Незалежной вносит в Верховную раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса, скрипя зубами, утверждает киевская интернет-газета "Страна". "Любое упоминание об особом статусе больно бьет по уже начатой предвыборной кампании (вероятно, имеется в виду президентская гонка. – Прим. ред.)", – отмечает издание.
С особым статусом мятежного региона согласны в украинской политической элите не все. "Две Ирины – Луценко и Геращенко – еще в понедельник начали предупредительную разъяснительную кампанию насчет того, что никакого особого статуса не будет", – говорится в статье.
Порошенко, полагают журналисты, будут бить с двух сторон. На одном фланге - националисты, которые винят его в "сговоре" с Кремлем, на другом – условные пацифисты, которые ставят в вину украинскому лидеру то, что он не может закончить войну, длящуюся больше четырех лет. Чтобы подсластить пилюлю недовольным, окружение президента вынесет на голосование Верховной рады законопроекты о тотальной украинизации всех сфер жизни общества, уверены в издании.
А Вы тоже успели заметить, как Порошенко увел у молодоженов конверт с деньгами? pic.twitter.com/TTUdDA52pq— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 1 октября 2018 г.
Очередные президентские выборы на Украине состоятся в конце марта 2019 года. Петру Порошенко есть о чем беспокоиться: согласно социологическим опросам, его рейтинг оставляет желать лучшего. Обходит лидера Незалежной бывший премьер-министр, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
В своей победе "оранжевая принцесса", кажется, уже не сомневается. День выборов – 31 марта – станет датой политической смерти Порошенко, уверена она. "Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев конец", - обратилась политик к сторонникам президента в эфире одной из передач на украинском телевидении.
По словам Тимошенко, нынешнему руководству Незалежной придется отвечать за свои преступления. Бывший премьер-министр убеждена: именно ее Порошенко считает главным конкурентом на предстоящем голосовании.
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