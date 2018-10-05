Володин поздравил Кадырова с днем рождения
Председатель нижней палаты пожелал главе Чечни здоровья и успехов в решении проблем жителей республики. Кроме того, спикер Госдумы попросил Кадырова передать слова поздравления жителям Грозного, который отмечает юбилей - 200 лет.
Вячеслав Володин отметил эффективность, с которой депутаты от Чечни работают в Госдуме. "Они ответственно подходят к исполнению своих обязанностей", - сказал председатель нижней палаты.
Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центорой Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР. Он является сыном первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Республику Рамзан Кадыров возглавляет с 2007 года. До этого в течение двух лет занимал должность председателя правительства Чечни.
При Кадырове продолжилась стабилизация ситуации в республике, восстанавливалась экономика и народное хозяйство, отстраивались города и села. Также было продолжено преследование оставшихся на территории республики террористических банд. Символом восстановления мирной жизни в Чечне стало возрождение и дальнейшее активное развитие ее столицы Грозного.
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