В чем секрет Владимира Путина

У Владимира Путина сегодня день рождения – президенту России исполнилось 66 лет. Не секрет, что в таком возрасте многие люди уже отходят от дел, сидят с внуками и постепенно отрываются от активной общественной жизни. Глава государства выглядит для своего возраста бодрым и подтянутым. В чем же главный секрет Владимира Путина?

Каждый день президента расписан по минутам: встречи с политиками, иностранными гостями, журналистами, поездки по стране, зарубежные визиты...

Бывают ли у Путина свободные дни, когда он может отдохнуть от публичного внимания, взять, наконец, книгу, включить телевизор и просто полежать на диване? Иногда кажется, что такого президента себе позволить не может: он каждый день на экране телевизора.

Причем, бывает так, что утром Путин проводит встречу с министрами в Москве, а вечером уже в нескольких тысячах километрах от столицы беседует со строителями очередного мегапроекта.





Тогда когда же он успевает вобрать в себя такие огромные объемы информации, чтобы, к примеру, четыре часа отвечать на вопросы журналистов и не просто отвечать, а показывать свои глубокие знания и интеллектуальные способности, а параллельно еще шутить и смеяться.

Известно, что Путин не жаворонок, но и не стопроцентная сова. Просыпается президент в восемь утра. После спортивных занятий и плавания в бассейне, президент просматривает красные папки с секретными документами и отдельные доклады, которые составляют Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки и Федеральная служба охраны, потом читает свежую прессу.





В восемь вечера, когда у большинства граждан рабочий день завершен, активность президента в самом разгаре. Он встречается с министрами, главами ведомств, представителями бизнеса. Порой все это затягивается до поздней ночи. Работает Путин и в выходные дни – суббота и воскресенье практически никогда не становятся для него свободными.

По признанию Путина, у него все же остается время для личных увлечений. Правда, его совсем мало. Президент любит животных, питает слабость к исторической литературе.





Если выдается немного свободного времени, не прочь посидеть за книгами о русских монархах от Ивана Грозного до Екатерины Великой. Любит глава государства и музыку, которую старается слушать каждый день. Путин предпочитает классику: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Людвига ван Бетховена.

Лыжи, борьба и хоккей – спортивные страсти президента. Несколько лет назад Путин достаточно быстро освоил новый для себя вид спорта и чувствует себя очень уверено. "Глава государства умеет анализировать, читать игру и предсказывать развитие игровых событий", – оценил его игру прославленны хоккеист Павел Буре.





Отдыхает Путин в России, не первый раз он посещает Туву. Вот и в конце августа этого года глава государства в компании с министром обороны и главой ФСБ отдохнули на природе: прогулялись по лесу, побывали в горах и прокатились на катере.

"Не какие-то Мальдивы или Багамы, а наша, русская, суровая и прекрасная природа!" – так комментировали отдых Путина в соцсетях.





Собственно, образ жизни и умение планировать ее так, как это делает президент и есть ответ на вопрос "В чем секрет Владимира Путина?" Многие западные политики и главы государств могли бы позавидовать его работоспособности и физической подготовке.