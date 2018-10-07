Володин встретился с парламентариями Казахстана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с главой Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Нурланом Нигматулиным. Стороны обсудили повестку предстоящего III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.



Законодатели затронули вопросы, которые станут приоритетными в рамках мероприятия – расширение экономического сотрудничества, защита экологии, борьба с терроризмом. "Для нас крайне важно, что есть возможность постоянно общаться", – сказал Володин.



Стороны договорились и дальше развивать межпарламентские связи. Как отметили законодатели, это будет способствовать реализации соглашений, которые достигнуты президентами России и Казахстана.

Стоит отметить, что первая встреча Вячеслава Володина и Нурлана Нигматулина состоялась в ноябре 2016 года на площадке Парламентской ассамблеи ОДКБ. Следующая их встреча была через месяц в Москве. Кроме того, они общались в июне прошлого года в рамках II Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Российские парламентарии во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в турецкую Анталью, где они примут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии. В мероприятии примут участие представители 41 страны.

В состав российской делегации, помимо Вячеслава Володина, входят заместитель председателя нижней палаты Сергей Неверов, главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие члены нижней палаты. Они представляют все фракции Госдумы.

Первое совещание спикеров парламентов евразийских стран прошло в 2016 году по инициативе Госдумы и Национального собрания Республики Корея. Тогда в нем приняли участие представители 19 стран.

Второе совещание евразийских парламентариев принимал в июне прошлого года южнокорейский Сеул. Вячеслав Володин позитивно оценил мероприятие, подчеркнув, что в перспективе оно может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам.