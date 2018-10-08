Россия вернет Крым Украине

Москва попросит Киев забрать Крым обратно. Правда, произойдет это лишь в воспаленной фантазии украинских патриотов, то и дело озвучивающих глупые небылицы о полуострове. На сей раз возвращение Крыма под крыло Украины обсуждали на форуме блогеров Незалежной в Трускавце. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось...



По мнению собравшихся, Украина с каждым днем усиливается экономически и политически. Блогеры выразили уверенность, что спустя некоторое время Москва сама попросит Киев забрать Крым обратно.

Один из участников мероприятия, передает издание "ПолитНавигатор", даже озвучил конкретные сроки: "Пройдет год, а, может, и меньше, и Россия сама принесет полуостров на блюдечке с голубой каемочкой. И не только Крым, но и Донбасс".

С чего вдруг Россия будет возвращать Крым Незалежной? Разумных и логических объяснений этим бредням участники мероприятия, естественно, не представили. Москва якобы не знает, что делать с полуостровом, полагают украинские блогеры, а раз так – проще отдать его обратно, избавив себя от головной боли.

Большинство собравшихся подобные заявления поддержали. Тех, у кого осталась хоть какая-то способность мыслить, было на форуме блогеров в Трускавце подавляющее меньшинство. Среди них оказался бывший крымчанин Павел Казарин.

Обратившись к российской стороне с официальным письменным ходатайством о предоставлении возможности пройти под Крымским мостом, Украина тем самым де-факто признала, что Крым является составной частью Российской Федерации. pic.twitter.com/6kttrNuJIF — ☆Нефритовый ���� (@zapvv) 24 сентября 2018 г.

Блогер высказал сомнения и привел в пример ситуацию с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. "Россия уцепилась за Приднестровье, когда баррель нефти стоил меньше, и она не отдает его 23 года... Где Приднестровье, а где Россия", – сказал Казарин.

Украина не признает воссоединение Крыма с Россией и периодически грозится вернуть полуостров. В Киеве то и дело озвучивают бестолковые планы о том, как это можно сделать. Энергетическая и транспортные блокады, военные маневры, взывание к западным покровителям о помощи – все это Незалежная использует для давления на Россию в вопросе статуса Крыма.

Не так давно фантазиями на тему возвращения полуострова на Украину разродился генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан. По его мнению, Киеву для этого необходимо создать военно-морскую базу на Азовском море. Богдан полагает, что украинская инфраструктура станет серьезной проблемой для России и вынудит ее сесть за стол переговоров.