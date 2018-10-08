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Политика

Володин: Нужно активизировать сотрудничество парламентов России и Узбекистана

Фото:duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым. Встреча состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии в турецкой Анталье.  

Продолжение: Яровая назвала обманом заявления о продуктовом дефиците
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Председатель нижней палаты отметил важность вопросов, которые будут обсуждаться на площадке – экономическое развитие, охрана окружающей среды, борьба с террористической угрозой.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам Володина, необходимо найти решение проблем, которые волнуют граждан обеих стран. Это нужно делать посредством диалога, и формат Совещания спикеров Евразии этому способствует, подчеркнул председатель нижней палаты. 

Спикер Госдумы также высказался за активизацию взаимодействия парламентов двух стран. "Нам необходимо строить работу не только на уровне наших контактов, но и на уровне профильных комитетов. Это будет эффективно", - сказал он. 

Володин отметил важность вовлечения в контакты и представителей законодательных органов регионов. Председатель нижней палаты уверен: это будет способствовать экономическому развитию субъектов.


В свою очередь Нурдижон Исмоилов поблагодарил российских законодателей за приглашение Узбекистана участвовать в Совещании.

Российские парламентарии во главе с Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в Анталью, где они примут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии.  

В мероприятии примут участие представители 41 страны. Как отмечал Вячеслав Володин, в перспективе оно может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам.  

В состав российской делегации, помимо Вячеслава Володина, входят заместитель председателя нижней палаты Сергей Неверов, главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – Леонид Калашников и другие члены нижней палаты. Они представляют все фракции Госдумы.  

Накануне спикер Госдумы уже успел провести ряд встреч с зарубежными коллегами. Вячеслав Володин встречался с главой Великого национального собрания республики Бинали Йылдырымом и председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным.

Автор: Иван Поляков8 октября 2018, 12:07

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