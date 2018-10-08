Володин: Нужно активизировать сотрудничество парламентов России и Узбекистана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым. Встреча состоялась в рамках III Совещания спикеров парламентов стран Евразии в турецкой Анталье.



Председатель нижней палаты отметил важность вопросов, которые будут обсуждаться на площадке – экономическое развитие, охрана окружающей среды, борьба с террористической угрозой.

По словам Володина, необходимо найти решение проблем, которые волнуют граждан обеих стран. Это нужно делать посредством диалога, и формат Совещания спикеров Евразии этому способствует, подчеркнул председатель нижней палаты.



Спикер Госдумы также высказался за активизацию взаимодействия парламентов двух стран. "Нам необходимо строить работу не только на уровне наших контактов, но и на уровне профильных комитетов. Это будет эффективно", - сказал он.

Володин отметил важность вовлечения в контакты и представителей законодательных органов регионов. Председатель нижней палаты уверен: это будет способствовать экономическому развитию субъектов.



Вячеслав Володин во время встречи со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым предложил активизировать взаимодействие парламентов России и Узбекистана для достижения договоренностей, достигнутых президентами двух стран pic.twitter.com/fg97iJeccJ — Государственная Дума (@dumagovru) 8 октября 2018 г.

В свою очередь Нурдижон Исмоилов поблагодарил российских законодателей за приглашение Узбекистана участвовать в Совещании.



Российские парламентарии во главе с Вячеславом Володиным в воскресенье, 7 октября, прибыли в Анталью, где они примут участие в III Совещании спикеров парламентов стран Евразии.

В мероприятии примут участие представители 41 страны. Как отмечал Вячеслав Володин, в перспективе оно может стать новой площадкой, где законодатели разных стран будут обмениваться опытом и налаживать координацию по ключевым вопросам.

В состав российской делегации, помимо Вячеслава Володина, входят заместитель председателя нижней палаты Сергей Неверов, главы комитетов по международным делам Леонид Слуцкий, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – Леонид Калашников и другие члены нижней палаты. Они представляют все фракции Госдумы.

Накануне спикер Госдумы уже успел провести ряд встреч с зарубежными коллегами. Вячеслав Володин встречался с главой Великого национального собрания республики Бинали Йылдырымом и председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным.