Южная Корея поблагодарила Россию за помощь в примирении с КНДР

Глава Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за усилия, которые прилагает Россия для примирения двух Корей. Встреча законодателей прошла в рамках III Совещания спикеров стран Евразии в турецкой Анталье.



Мун Хи Сан подчеркнул, что Москва играет главную роль в мирном процессе на Корейском полуострове. "Спасибо вам за то, что вы прошли этот путь вместе с нами", – обратился он к Вячеславу Володину.

По словам южнокорейского парламентария, установление мира в регионе позволит соединить Южную и Северную Кореи железной дорогой и создать единую энергетическую систему двух стран. Законодатель подчеркнул, что эта инфраструктура будет объединена с Россией.

В свою очередь, спикер Госдумы поблагодарил своего коллегу за ту роль, которую он играет в выстраивании отношений с Россией.

Володин подчеркнул, что Сеул находится на седьмом месте в списке внешнеторговых партнеров Москвы, и товарооборот увеличивается год от года. Только за прошедшие месяцы он вырос на 8%. "Это говорит о том, что мы строим отношения на принципах взаимопонимания и взаимной выгоды", – отметил председатель нижней палаты.





В ходе встречи Вячеслав Володин и Мун Хи Сан подписали устав совместной межпарламентской комиссии высокого уровня. В ее рамках будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и укрепления связей между законодателями России и Южной Кореи. Кроме того, спикер Госдумы пригласил председателя Национального собрания РК посетить Россию с официальным визитом.





Напомним, председатель нижней палаты во главе думской делегации находится с официальным визитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеров парламентов стран Евразии.Главными темами форума являются экономическое развитие, защита природы и борьба с терроризмом.



Вячеслав Володин уже встречался со своими коллегами – главами парламентов Казахстана, Турции, Катара, Киргизии.