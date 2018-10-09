Володин призвал Евразию сообща противостоять политике США

Страны Евразии должны совместно противостоять политике протекционизма со стороны США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, государствам континента следует преодолеть возникшие вызовы и сформировать справедливую архитектуру сотрудничества.



Председатель нижней палаты, выступая перед коллегами из других стран, призвал в рамках парламентского измерения сближать подходы по вопросам, которые требуют совместных решений, способствовать развитию интеграционных экономических проектов на континенте.

"Это становится особенно важным в условиях проведения Соединенными Штатами Америки политики протекционизма и возведения торговых барьеров", - подчеркнул спикер Госдумы, выступая на III Совещании спикеров парламентов Евразии в Анталье.

Володин назвал опасным прецедентом выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату и многостороннего соглашения по иранской ядерной программе. Такие шаги, отметил законодатель, входят в противоречие с общепризнанными нормами международного права, угрожают торгово-экономическим отношениям.





Председатель нижней палаты уверен: находить эффективные решения и преодолевать вызовы можно только сообща и в атмосфере доверия.

"Нам необходимо многое сделать, чтобы сформировать открытую и справедливую архитектуру сотрудничества", – сказал Володин.

Проводимую Соединенными Штатами политику спикер Госдумы раскритиковал и в интервью турецкому телеканалу TRT. По его словам, Вашингтон использует доллар как средство шантажа и торговых войн.

Председатель нижней палаты выступил за переход на расчеты между странами в национальных валютах. Спикер подчеркнул, что это позволит государствам отстоять суверенитет и финансовую независимость, а также защитить собственных граждан.

Расчеты в национальных валютах – это будущее системы международных финансов, уверен спикер. Что касается доллара, его доминирование в глобальной торгово-экономической и финансовой системах подходит к концу, подчеркнул Володин.





Напомним, что председатель нижней палаты во главе думской делегации находится с официальным визитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Законодатели обсуждают вопросы развития экономики, защиты окружающей среды, борьбы с терроризмом. В мероприятии принимают участие делегаты из 41 страны мира.



Вячеслав Володин в рамках мероприятия уже встречался с коллегами – главами парламентов Турции, Казахстана, Сербии, Южной Кореи Катара и других государств. Среди прочего обсуждалось сотрудничество законодательных органов в рамках межпарламентских комиссий.