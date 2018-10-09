Володин призвал Евразию сообща противостоять политике США
Председатель нижней палаты, выступая перед коллегами из других стран, призвал в рамках парламентского измерения сближать подходы по вопросам, которые требуют совместных решений, способствовать развитию интеграционных экономических проектов на континенте.
"Это становится особенно важным в условиях проведения Соединенными Штатами Америки политики протекционизма и возведения торговых барьеров", - подчеркнул спикер Госдумы, выступая на III Совещании спикеров парламентов Евразии в Анталье.
Володин назвал опасным прецедентом выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату и многостороннего соглашения по иранской ядерной программе. Такие шаги, отметил законодатель, входят в противоречие с общепризнанными нормами международного права, угрожают торгово-экономическим отношениям.
Председатель нижней палаты уверен: находить эффективные решения и преодолевать вызовы можно только сообща и в атмосфере доверия.
"Нам необходимо многое сделать, чтобы сформировать открытую и справедливую архитектуру сотрудничества", – сказал Володин.
Проводимую Соединенными Штатами политику спикер Госдумы раскритиковал и в интервью турецкому телеканалу TRT. По его словам, Вашингтон использует доллар как средство шантажа и торговых войн.
Председатель нижней палаты выступил за переход на расчеты между странами в национальных валютах. Спикер подчеркнул, что это позволит государствам отстоять суверенитет и финансовую независимость, а также защитить собственных граждан.
Расчеты в национальных валютах – это будущее системы международных финансов, уверен спикер. Что касается доллара, его доминирование в глобальной торгово-экономической и финансовой системах подходит к концу, подчеркнул Володин.
Напомним, что председатель нижней палаты во главе думской делегации находится с
официальным визитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеров
парламентов стран Евразии. Законодатели обсуждают вопросы развития
экономики, защиты окружающей среды, борьбы с терроризмом. В мероприятии
принимают участие делегаты из 41 страны мира.
Вячеслав Володин в рамках мероприятия уже встречался с коллегами – главами парламентов Турции, Казахстана, Сербии, Южной Кореи Катара и других государств. Среди прочего обсуждалось сотрудничество законодательных органов в рамках межпарламентских комиссий.
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