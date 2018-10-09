Украинскому депутату предложили помыть туалет в ПАСЕ
Нардепу так не понравилось обсуждение доклада с предложениями о полномочиях национальных делегаций, что он решил устроить спектакль в зале заседаний. Заявив, что боится россиян и их "Новичка", Гончаренко надел зеленые резиновые перчатки, в которых обычно моют туалеты.
Председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье пришлось сделать замечание политику. Гончаренко напомнили, что ПАСЕ – это не театральные подмостки и использовать реквизит для переодеваний здесь вовсе не обязательно.
В Сети сразу же высмеяли защитный костюм депутата Рады от российской атаки. Кто-то предположил, что Гончаренко прибыл в Европу как раз для мытья сортиров.
"Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было под цвет галстука подобрать", – дал совет Гончаренко пользователь @Wlastka. "А вантуз где? Непорядок…" – упрекнул депутата @iamsimplytroll.
Гончаренко испугался «Новичка» и приехал в ПАСЕ в резиновых перчаткахhttps://t.co/NvPFMGyhr8 pic.twitter.com/oKfSYQe5Jh— Шарий.net (@sharijnet) 9 октября 2018 г.
Напомним, недавно с президентом Украины произошел казус в здании ООН в Нью-Йорке. Петр Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорную Сергея Лаврова. Глава Незалежной широкой походкой шел на мероприятие высокого уровня "Действия в поддержку миротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении, отведенном под переговоры главы МИД России.
Войдя в "предбанник", господин Порошенко огляделся и, осознав, что находится на российской территории, покинул помещение. Сергей Лавров прокомментировал появление лидера Незалежной коротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".
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