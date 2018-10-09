Для чего миру нужна парламентская дипломатия

Парламентская дипломатия России покоряет все больше стран и государственных объединений. Такой вывод делают эксперты после прошедшего в турецкой Анталье III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

На форуме прозвучали важнейшие геополитические заявления и были достигнуты договоренности в рамках Евразийского пространства. Представительская встреча в Анталье еще раз доказала необходимость развития в современном мире такого института как парламентская дипломатия.

Россия здесь, как говорится, впереди планеты всей, а спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что совещание глав парламентов Евразии может стать в будущем одной из основных площадок для развития интеграционных проектов на континенте.

"Нам необходимо использовать наше совещание для развития диалога и придания импульса интеграционным проектам", – заявил Володин на пленарном заседании III евразийского парламентского совещания.

По словам главы Думы, эта встреча создает основу многоуровневой парламентской дипломатии, помогает решить задачу укрепления экономических и гуманитарных связей, углубления интеграционных процессов, а также выстраивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств, уважения друг друга.

Активизация интеграционных процессов в Евразии становится особенно важна в условиях проведения США политики протекционизма и возведения торговых барьеров.

Сегодня, как никогда, важно активно обмениваться мнениями в режиме реального времени, отметил Володин. Этому будет способствовать созданный по предложению Южной Кореи киберсекретариат объединения.

Участники III Совещания спикеров парламентов стран Евразии приняли итоговое заявление. О чем идет речь в документе - читайте на нашем сайте:https://t.co/sBKd29UH6c — Государственная Дума (@dumagovru) 9 октября 2018 г.

Важной темой для взаимодействия спикер назвал сферу безопасности и напомнил о решениях президентов России, Турции и Ирана по урегулированию ситуации в Сирии, большая часть которой освобождена от террористов.

Сказал Володин и о других, не мене важных, задачах парламентов. В частности, необходимо ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, включающую экономические, экологические аспекты, а также вопросы безопасности.

Кроме того, спикер отметил высокие темпы развития Евразийского экономического союза, в состав которого входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Володин назвал ЕАЭС центром глубокой интеграции с наднациональными структурами управления.

Поездку Вячеслава Володина в Анатлью политолог Дмитрий Фетисов назвал очень важной и крайне успешной. "Сам факт переговоров с Турцией очень важен, эта страна является ключевым игроком в Юго-Западном регионе", - сказал эксперт в интервью порталу "Политаналитика".





Фетисов внимание на три момента в выступлении на форуме Вячеслава Володина. В первую очередь – это призыв спикера к интеграции на фоне действий США между странами Евразии. Собственно этому и было посвящено совещание спикеров парламентов.

Второй момент – создание на самом высоком уровне межпарламентской комиссии между Россией и Турцией. Это будет не просто орган для галочки – комиссия будет вести большую работа по взаимодействию Москвы и Анкары, а глава Госдумы будет играть в этом взаимодействии очень важную роль.

Третья важная составляющая, которой уделил внимание Володин – проблема Сирии. Спикер подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована и должен наступить окончательно мирный период. И наверняка этот призыв найдет поддержку у многих государств, выразил надежду Дмитрий Фетисов.

Политолог отметил и то, что Госдума и Национальное собрание Турции подписали протокол о намерении создать межпарламентскую комиссию высокого уровня. Свои подписи под коммюнике поставили спикеры Вячеслав Володин и Бинали Йылдырым.





То, что без согласования с турецкими партнерам действовать в регионе России будет крайне затруднительно, отметил другой аналитик – генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин. Закрепленное партнерство двух стран он назвал крайне важным итогом парламентского совещания.

По мнению Мухина, спикер российской Госдумы оказался на переднем крае сложного политического фронта. И те предложения, тезисы, которые он высказал, и те предложения, которые он сделал турецкой стороне, крайне важны, потому что заставляют запустить ситуацию в позитивном ключе. И подвигнуть стороны дальше плодотворно сотрудничать.

Турки очень прагматичны, и речь Володина тоже была прагматичной. Турки это понимают, поэтому считаю это политической удачей.





Напомним, что 8-9 октября в Анталье прошло III Совещание спикеров парламентов стран Евразии. На турецкий курорт приехали представители 41 страны. Россия представляла большая делегация во главе с Вячеславом Володиным. Следующее совещание спикеров пройдет в Казахстане, а еще через год, в 2020 году, форум примет Иран.