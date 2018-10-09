Путин раскрыл важный секрет

Президент России поведал секрет своей работоспособности. Им он поделился на встрече с работниками сельхозпредприятия "Рассвет" в станице Геогриевская Ставропольского края.

Одна из сотрудниц поинтересовалась, как Владимиру Путину удается жить в столь плотном рабочем графике, успевать при этом решать огромное количество задач, а еще и находить время для обеда с аграриями. Глава государства ответил, что источником его сил является общение с успешными людьми, которые достигают хороших результатов в своих областях.

"Самая лучшая энергетика – это общение с такими людьми, как вы", – цитирует президента телеканал "Звезда". Также президент отметил, что при виде успеха людей, которые выполняют свои задачи "с таким хорошим результатом", всегда берутся дополнительные силы". Такое общение он назвал хорошим "впрыском энергии".

Российский лидер и премьер-министр Дмитрий Медведев пообедали со станичниками. Еда простая и здоровая – овощной салат, борщ и пюре с котлетами. "Такое же меню, как и у всех. Никаких разносолов", – цитирует поваров "Московский комсомолец". Владимир Путин предложил начать с яблочного компота.

Помимо превосходного урожая яблок, в хозяйстве "Рассвет" собрали 50 центнеров пшеницы с гектара. Президент, премьер и работники сельхозпредприятия обсудили за обедом и "дела насущные". Поговорили о холодильниках для яблок, противоградных сетках, саженцехранилищах и другом.

По итогу визита и гости, и хозяева остались друг другом довольным. Владимир Путин и Дмитрий Медведев увезли в Москву по вязанке саженцев и ящику яблок.