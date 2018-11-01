Кремль объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Включение в санкционный перечень президента Украины Петра Порошенко – это "запредельный шаг". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введение ограничительных мер против украинских граждан и юридических лиц.



Президенты традиционно не включаются в санкционные списки, пояснил представитель Кремля. "Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", – заявил он журналистам.

Песков отметил, что не Россия была инициатором санкционного противостояния с Украиной и введение Москвой ограничительных мер является ответом на соответствующий шаг со стороны Киева. "На протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись, ну вот, собственно, ответ не заставил себя ждать", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Вместе с тем представитель Кремля выразил надежду, что рано или поздно отношения между двумя странами нормализуются. Сейчас, сказал с сожалением Песков, предпосылок к этому не видно.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в четверг, 1 ноября, постановление о введении санкций против украинских юридических и физических лиц. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Фигурантами списка стали 322 физических лица и 68 юридических. Среди первых - представители политической и бизнес-элиты страны. К примеру, в перечне оказались генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Президента Украины в списке нет, зато присутствует его сын Алексей.

Ограничения для физлиц подразумевают блокировку активов фигурантов санкционного списка и запрет на вывоз капитала из России. Что касается компаний, то им может быть запрещена поставка продукции в Россию, что может привести к миллиардным убыткам для украинских предприятий.