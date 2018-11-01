Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
партнеры
Четверг 1 ноября
Лента новостей
21:59
Предавшего жену Глушакова опозорили при многотысячной толпе
21:32
На Стриженову напали из-за бежавшей из России дочери
21:27
Подозреваемых в групповом изнасиловании полицейских уволили из МВД
21:07
19 пострадавших: под Ульяновском опрокинулась маршрутка
20:59
Жительница Башкирии убила сына кухонным ножом
20:49
Вырезавшая шишку Меган Маркл показала жуткий шрам
20:37
Волгоградец сгорел заживо в собственном доме
20:33
Россиян предупредили о смертельной опасности салонов красоты
20:25
В парке Горького из-за обрушения фонтана погиб подросток
20:15
В Татарстане мужчина провалился в колодец
20:09
Андреева сделала странное заявление в лесу
19:54
Пресняков влез в скандал из-за диких проделок отца
19:52
В Нижнем Тагиле 5 вагонов поезда сошли с рельсов
19:26
Недолеченного Джигарханяна бросили на произвол судьбы
19:24
Житель Тюмени упал под комбайн и умер
19:10
В Омске семью осудили на 27 лет за зверское убийство пенсионерки
18:52
Названа смертельная опасность смартфонов
18:35
Посещающая ночами фабрики Бузова ищет мужчину
18:33
Боец Нурмагомедов приготовил для россиян роскошный подарок
18:18
ЦБ уличили в снижении стоимости активов "Югры"
18:18
Под Нижним Новгородом насмерть сбили пенсионера
18:17
69-летний Градский четвертый раз стал отцом
17:45
Незваный гость вторгся в квартиру ошарашенной Королевой
17:44
Киев пришел в ужас от угрозы Крымского моста
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 ноября 2018 года
17:05
Роскошная Шейк ошеломила престарелого принца Чарльза
16:56
Соловьев взорвался из-за жестокого изнасилования
16:27
"Свиньи": немытая пышка из шоу "Дом-2" взбесила Бородину
16:25
Сын-школьник расковырял Наталью Штурм до крови
16:13
Под Ростовом столкнулись три машины и автобус
16:08
Известная модель умерла при загадочных обстоятельствах
15:49
"Это была массированная атака": неожиданное признание Димы Билана о шоу "Голос"
15:48
Прилепин жестко унизил Собчак за дерзкие нападки
15:39
Причастного к трагедии в "Зимней вишне" объявили в международный розыск
15:34
Дочь перестала узнавать 45-летнего Юру Шатунова
15:23
"Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание
15:21
Из мертвого Кобзона делают бренд
14:57
Больной раком телеведущий впервые появился после страшного известия
14:52
В Кургане покупательница порезала охранника магазина
14:27
В Ижевске пьяный водитель врезался в столб
14:26
Украинцы разнесли модный наряд Марии Захаровой
14:23
Ани Лорак отправляют на другой конец света после измены мужа
14:19
В Челябинске эвакуировали областное правительство
14:13
"Занавеска на голое тело": откровенный образ Лопес раскритиковали в Сети
14:03
Для Управления соцзащиты Митино построили новое здание
13:53
Обнародовано уникальное видео аварии ракеты "Союз" с экипажем
13:45
Пассажирку такси убило одинокое колесо КамАЗа на глазах постовых (видео)
13:41
Сябитова раскрыла секрет шоу "Давай поженимся!"
13:34
Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy
13:25
Женщина сломала шею из-за спавшей собаки
13:24
"С гастролером-мужем вижусь раз в неделю": интимное признание Спиридоновой из "Голоса"
13:12
Футболисту-чемпиону дали два года колонии
13:08
Знаменитого актера избили в Москве
13:07
Андрей Шляховой покинул "Агросоюз"
13:03
Черный ящик рухнувшего Boeing подняли из воды
12:53
"Вспомните Жанну Фриске": онкобольную уговаривают делать аборт
12:50
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
12:41
Жительницу Башкирии насмерть сбили на пешеходном переходе
12:26
Знаменитый актер случайно "засветил" голую любовницу (видео)
12:26
Synergy Global Forum пройдет в Москве 26-27 ноября
12:18
Россия нанесла мощный удар по Украине
12:18
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
12:13
"Теперь будет гулять с пупсиком": Мария Голубкина объявила о пополнении
12:12
Изнасиловавших до смерти приятеля поморов бросили за решетку
12:10
Мишулину довели до слез на шоу "Прямой эфир"
12:04
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
11:59
Пытавшихся бежать из Саудовской Аравии девушек нашли убитыми
11:48
Караченцов с того света прислал подарок Чуриковой
11:38
На территории ЗИЛа появится пешеходный бульвар
11:31
Госпитализированная Елена Воробей озвучила вердикт врачей
11:28
В Москве с многоэтажки сорвалась люлька со строителями
11:26
Дана Борисова выбивает алименты из бывшего мужа
11:24
Секс признали лекарством от многих болезней
11:20
Садист из "Дома-2" придушил любовницу во время секса
11:08
Украинские толстушки разделись до нижнего белья
10:46
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
10:38
На московского чиновника напали с ножом (видео)
10:33
"Снесло полголовы": сраженная сестра рассказала о ведущей Зейналовой
10:13
На Урале с рельсов сошел поезд
10:08
"Разом отняли все": Варлей попала в ужасное положение
10:03
Звезда "Голоса" умерла от рака
10:01
В метро Москвы произошел сбой
09:50
Аппендицит может спасти от болезни Паркинсона
09:49
В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами
09:46
"Пираты и корабль-призрак": грандиозное новогоднее шоу на воде покажут в Олимпийском
09:29
Роскошная Кейт Миддлтон утерла нос голозадой Меган Маркл
09:24
"Развод!": Шаляпин променял коротконогую Виталину на грудастых моделей
08:59
Брошенный женой-пенсионеркой Солнцев ушел в отрыв
08:53
Нарушивший тайну мистической группы музыкант умер
08:38
Украинского гостя оттаскали за бороду в эфире канала "Россия 1" (видео)
08:24
Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой
08:17
Пожар рядом со Счетной палатой в Москве потушили
08:10
На Пхукете погибла россиянка
22:00
Новые законы сильно изменят жизнь россиян
21:58
Разъяренная Бородина запустила планшетом в звезду "Дома-2" (видео)
21:36
Пугачевой дали последний шанс
21:15
Беременная Меган Маркл выставила голый зад на публике
20:58
Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева
20:38
Кровельщик упал с крыши школы и умер
20:31
Слепой пенсионер убил опекуна-сожительницу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Веселую вдову "распяли" за неуместное поведение на поминках Караченцова
Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев
"Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание
Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека
Политика

Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Россия ввела санкции против Украины в том числе с прицелом на очередные выборы главы государства, которые состоятся в Незалежной весной следующего года, уверены эксперты. По их мнению, Москва таким образом подыгрывает противникам нынешнего лидера, который, судя по социологическим опросам, имеет все шансы покинуть президентское кресло через полгода.  

Продолжение: Больна и стара: одинокой Моргуновой вынесли вердикт
прочитано 4744 раза

Рейтинги Петра Порошенко продолжают бить антирекорды. Так, в ходе недавнего опроса на телеканале NewsOne выяснилось, что переизбрания лидера Незалежной не желают 95% опрошенных.  

ПО ТЕМЕ

На Украине сделали громкое заявление о войне с Россией

Россия нанесла мощный удар по Украине

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Москва, вероятно, уже потеряла надежду на нормализацию отношений двух стран при нынешнем украинском руководстве, поэтому пытается сделать ставку на других политиков, с которыми есть шанс договориться. Видимо, Порошенко, который последнее время выглядит помятым и опустившимся, прекрасно понимает, что через полгода его карета превратится в тыкву.  

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Москва может присматриваться к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В отличие от украинского лидера, она попала в санкционный список. Однако эксперт уверен, что это может быть на руку "оранжевой принцессе". 

"Теперь она всегда может апеллировать к тому, что "агрессор" ввел против нее санкции, а действующий президент их не получил, потому что у него есть завод в Липецке (видимо, имеется в виду кондитерская фабрика компании Порошенко Roshen. – Здесь и далее прим. ред.). Таким образом, это может быть осторожная поддержка Тимошенко в ее президентских амбициях", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Сам санкционный список, отметил Безпалько, является обычным набором ограничений, который наверняка приведет к изъятию или замораживанию банковских счетов его фигурантов, ограничений на операции с собственностью. "Но для меня очевидно, что санкции запоздали, вводить их нужно было еще в 2014 году", – полагает эксперт.   

Вместе с тем Безпалько отметил, что личные данные фигурантов санкционного списка Москва разглашать не стала. "В отличие от украинского сайта "Миротворец", который разглашением личных данных навел убийц на место, где живет Олесь Бузина (писатель и журналист, убитый в 2015 году)", – констатировал аналитик. 

С тем, что Кремль так или иначе пытается оказать влияние на политическую конфигурацию в Незалежной в преддверии выборов, согласен и директор Центра политологических исследований Павел Салин. По его мнению, украинским элитам демонстрируется, что, несмотря на их декларируемые попытки порвать с Россией, реальные интересы в нашей стране у них все-таки остаются. 

"Теперь нужно смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Здесь уместно вспомнить западные санкции против России. Сначала они были введены как персональные санкции, а потом в СМИ начала появляться информация о возникновении некоторых проблем у фигурантов. Посмотрим, какие сообщения мы услышим о тех, кто попал в список российских санкций против Украины", – рассказал "Дни.ру" Салин.  

Что касается присутствия в санкционном списке сына Порошенко Алексея, то это может говорить о сохранении у украинского лидера определенных интересов в России, полагает аналитик. В таком случае Москва хочет повлиять на лидера Незалежной опосредованно – в данном случае через его ближайшего родственника, сказал политолог. 

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против украинских физических и юридических лиц. В четверг, 1 ноября, правительство опубликовало список тех, на кого распространяются ограничительные меры.  

Фигурантами перечня стали 322 физических лица и 68 юридических. Среди первых - представители политической и бизнес-элиты страны. Так, в списке оказались генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие. Президента Украины в перечне нет, зато присутствует его сын Алексей.   

Ограничения для физлиц подразумевают блокировку активов и запрет на вывоз капитала из России. Что касается компаний, то им может быть запрещена поставка продукции в Россию, что может привести к миллиардным убыткам для украинских предприятий. 

Автор: Иван Поляков1 ноября 2018, 21:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

Политика

Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина
На Украине сделали громкое заявление о войне с Россией
Путин нашел управу на распоясавшегося Порошенко
Лукашенко оправдали за шашни с американцами

Шоу-бизнес

Ушлую Собчак поймали на воровстве
На Стриженову напали из-за бежавшей из России дочери
Зарабатывающему на умершем Кобзоне Корчевникову приготовили наказание
Вырезавшая шишку Меган Маркл показала жуткий шрам

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии

Художник и подумать не мог, что поминки могут быть веселыми

Шоу-бизнес

Караченцов с того света прислал подарок Чуриковой

Актер по ночам являлся коллеге
Шоу-бизнес

"Вспомните Жанну Фриске": онкобольную уговаривают делать аборт

Россияне сравнили ситуацию читательницы "Дни.ру" с историей певицы

Шоу-бизнес

Звезда "Голоса" умерла от рака

Знаменитость боролась с заболеванием на третьей стадии

Гороскоп

Больна и стара: одинокой Моргуновой вынесли вердикт
Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью

Фоторепортажи

Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy
Украинские толстушки разделись до нижнего белья
Эротическая фотосессия дочери Джонни Деппа
Эффектная Розанова затмила скромную Навку

Спорт

Предавшего жену Глушакова опозорили при многотысячной толпе
В первенстве Загитовой усомнились
Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа
Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками

Регионы

Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru