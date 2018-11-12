Голые женщины напали на Трампа
На записи видно, как полуобнаженная женщина смогла прорваться через кордон жандармов и побежала к машине Трампа, которая двигалась к Триумфальной арке в Париже. При этом активистка выкрикивала лозунг: "Ненастоящие миротворцы!" Французским полицейским удалось сразу же задержать нарушительницу.
Позднее сотрудники правоохранительных органов остановили еще двух участниц Femen, которые пытались перелезть через заграждение. На груди у них были надписи "Парад лицемерия" и "Фальшивые миротворцы, истинные диктаторы". Все три женщины были арестованы по обвинению в "непристойном обнажении", передает RT.
Напомним, что президент Америки Дональд Трамп принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к столетию со дня завершения Первой мировой войны. В Париж прибыли более 70 лидеров государств и международных организаций. Мероприятие также посетил президент России Владимир Путин.
Украинское женское движение Femen действует с 2008 года, оно приобрело скандальную известность из-за эпатажных протестных выступлений. Активистки обнажают грудь для привлечения внимания публики. Участницами движения в основном являются студентки киевских вузов.
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