Президент США Дональд Трамп в ходе траурных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже поспешил обособиться от остальных лидеров, в числе которых был и президент Украины Петр Порошенко. Как отмечают журналисты, глава Белого дома не стремился общаться с коллегами.



Впрочем, подчеркивают свидетели мероприятий, главы других государств также не горели желанием обсуждать что-то с президентом Соединенных Штатов. Выделился лишь лидер Незалежной Петр Порошенко.

В ходе церемонии в честь 100-летия завершения Первой мировой Порошенко внимательно наблюдал за Трампом, который поочередно здоровался с лидерами Франции, Германии и других стран. Украинский президент ловил каждое движение главы Белого дома, смотрел на него полными надежды глазами, словно верный пес на хозяина. Но к Порошенко Трамп так и не подошел.

Впрочем, американский лидер явно не горел желанием общаться даже с теми, к кому сам же подошел и протянул руку. Журналисты отмечали, что Трамп выглядел мрачным и угрюмым и был лаконичен в общении со своими коллегами. Один из источников даже назвал главу американского государства "раздражительным и сварливым".





После приема в Елисейском дворце Трамп решил уединиться. Он направился на кладбище и мемориал Сюренса в пригороде французской столицы, где похоронены американские солдаты - участники Первой мировой. Постояв в одиночестве под дождем среди надгробий, президент США поспешил в свои апартаменты.

Полной противоположностью на мероприятиях в Париже был украинский лидер Петр Порошенко. Глава Незалежной не изменил своей разухабистой, немного хамоватой манере поведения. Общая атмосфера скорби и печали по жертвам великой войны президента Украины не волновала.

Порошенко в мятом костюме во время траурных мероприятий в Париже ходил и улыбался, просто светился от счастья. Видимо, опять нажрался. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 12 ноября 2018 г.

Порошенко выглядел радостным и беззаботным, улыбка не покидала его лица. Пользователи Сети, зная о пристрастии лидера Незалежной к алкоголю, предположили, что перед началом торжеств президент Украины успел принять на грудь что-то горячительное.