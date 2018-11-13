Задира Трамп лихо унизил жалкого Макрона
Трамп напомнил о словах Макрона, который заявил, что совместные вооруженные силы стран Старого света нужны для защиты от США, России и Китая. "В Первой и Второй мировых войнах угрозой была Германия – и чем это закончилось для Франции?" – написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
По его словам, "в Париже уже начинали учить немецкий язык", но ситуацию спасли американцы. "Платите за НАТО или смотрите сами!" – заключил американский лидер.
В Первую мировую войну Франция едва не потерпела поражение, когда немецкие войска после оккупации Бельгии совершили решительный рывок к Парижу. В ходе сражения на реке Марна войска кайзеровской Германии остановились в нескольких десятках километрах от города.
Трамп лукавит, говоря о "спасительной помощи" американцев. В 1914 году французов от разгрома спасла Россия, раньше времени по просьбе союзников начавшая наступление в Восточной Пруссии. Американцы же появились в Европе лишь в конце 1917 года, когда исход войны был фактически предрешен.
В ходе Второй мировой войны немцы без особых проблем разгромили Францию за полтора месяца. В середине июня 1940 года части вермахта вошли в Париж.
Столица республики была освобождена лишь в августе 1944 года. Это стало возможным
благодаря открытию второго фронта в Нормандии несколькими месяцами
ранее. По мнению ряда историков, на этот шаг союзники пошли из-за
опасения, что СССР может в одиночку разгромить Германию и включить всю
Европу в сферу своего влияния. Иными словами, американцами и англичанами двигали исключительно корыстные интересы и желание урвать свою долю в разделе "европейского пирога".
«Надо потрогать его, вдруг ненастоящий»: Трамп, Макрон и 20 прикосновений в Париже pic.twitter.com/j8hiCJvz7e— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 ноября 2018 г.
Президент США известен своей эксцентричной манерой поведения, что находит отражение в его постах в Twitter. Но яркий и разухабистый стиль не способен скрыть очевидные пробелы в знании истории.
Напомним, ранее Эммануэль Макрон прокомментировал выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, это может нанести вред странам Старого света. Лидер Пятой республики призвал к созданию единой европейской армии. Глава государства полагает, что ЕС должен перестать зависеть в вопросах безопасности от США.
В ответ Трамп призвал Францию увеличить взносы в бюджет НАТО. Инициативу Макрона американский лидер назвал "очень обидной".
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