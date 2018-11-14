В Киеве сделали безумное заявление о войне с Москвой

Бывший руководитель избирательного штаба и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол уверен: украинская армия должна войти в Москву и провести парад на Красной площади. Такое заявление политик сделал, комментируя состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.



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