В Киеве сделали безумное заявление о войне с Москвой
По его словам, просто так оккупировать территории республик Украина не может. "Потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве", – цитирует бывшего депутата Верховной рады RT.
Тем не менее к такому развитию событий Киев пока не готов. А раз так, заявил Черновол, то украинские власти должны воздействовать на ситуацию дипломатическими и санкционными методами.
Убеждения одиозного экс-депутата разделяют многие политики на Украине, полагает член Симферопольского городского совета Степан Кискин. В эфире радио Sputnik он напомнил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывала бомбить Донбасс ядерным оружием. "Во власти там практически нет нормальных людей, они там все с ума посходили, судя по этим заявлениям", – сказал он.
Украина в "обмене военнопленными" меняет граждан Украины на граждан Украины. Такая вот у них война с Россией.— Голос Мордора (@spacelordrock) 27 декабря 2017 г.
По его мнению, господствующая на Украине бандеровская идеология приведет к очередной революции и распаду страны. Заявления Черновола депутат назвал "настоящим фашизмом", толкающим государство к войне.
Ранее Россия ввела санкции против украинских юридических и физических лиц. В Киеве на шаг Москвы отреагировали крайне нервно и призвали готовиться к войне. "Впереди у нас долгие годы противостояния с путинским режимом. Легкой победы и возврата Крыма и Донбасса не будет", – написал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Антон Геращенко.
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