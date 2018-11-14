Грубиян Трамп нахамил женщине в ответ на поздравления

Премьер-министр Великобритании позвонила Дональду Трампу для того, чтобы поздравить его с победой республиканцев на промежуточных выборах, а нарвалась на хамство и грубость. Президент США отчитал Терезу Мэй за ее позицию по Ирану.

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