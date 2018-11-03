Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала
Девочка из Днепропетровска
Юлия Тимошенко родилась в ноябре 1960 года в Днепропетровске. О своем происхождении она рассказывала, что по линии отца у нее в роду было много латышей, зато родственниками матери были исключительно украинцы.
Впрочем, поговаривают, что жилах бывшего премьера течет не только литовская и украинская кровь. В детстве она были Григян – такую фамилию носил отец. На -ян, как известно, оканчиваются армянские фамилии.
Но к солнечной кавказской республике отец Тимошенко никакого отношения, скорее всего, не имел. Ее прадеда звали Иосиф Иосифович Григян, по национальности он был латыш, а сама фамилия возникла из-за ошибки работников паспортного стола, исказивших фамилию Григянис.
При этом дедушку Тимошенко, по некоторым сведениям, звали Абрам Кельманович Капительман. Так что не исключено, что в жилах "оранжевой принцессы" течет в том числе еврейская кровь. Впрочем, незадолго до окончания школы девочка взяла более простую фамилию матери – Телегина. А в возрасте 18 лет она вышла замуж и взяла фамилию, под которой ее знает большинство - Тимошенко.
Железная хватка
После окончания школы Тимошенко поступила на экономический факультет Днепропетровского госуниверситета. Уже тогда окружающие отмечали ее сильные волевые качества, настойчивость и хватку в достижении целей. Несмотря на уход за ребенком, она смогла закончить вуз с красным дипломом.
Бизнесом Тимошенко начала заниматься еще в молодости, организовав вместе с мужем Александром молодежный кооператив "Терминал". Фирма занималась кинопрокатом и организацией выступления звезд. В 1991 году пара открыла компанию "КУБ". Благодаря хватке и предпринимательскому чутью будущего премьера фирма быстро стала монополистом на украинском топливном рынке.
Спустя четыре года компания была преобразована в украинско-британскую промышленно-финансовую корпорацию с годовым оборотом более 11 миллиардов долларов. По данным СМИ, Тимошенко и ее семья контролировали в те годы чуть ли не четверть экономики Незалежной.
Первая "уголовка"
В 1995-1997 годах будущий премьер возглавляла компанию "Единые энергетические системы Украины". Деятельность этой организации стала объектом пристального внимания со стороны Генпрокуратуры. В 1995 году против Тимошенко было возбуждено первое уголовное дело. Ее обвиняли в контрабанде на 26 тысяч долларов.
Позже правоохранители "пристегнули" к делу обвинения в даче взяток, употреблении служебным положением (в качестве депутата Верховной рады), а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Всего Генпрокуратура собрала против нее 500 томов.
Откровения соратника
В феврале 2005 года Тимошенко первый раз стала премьером, затем, в декабре 2007-го, встала во главе кабинета министров второй раз. В марте 2010 года Верховная рада большинством голосов выразила ей недоверие, после чего "оранжевая принцесса" была вынуждена уйти с поста премьера. С этого времени начинается ее стремительное падение.
Вокруг и без того неоднозначной личности Тимошенко начали плодиться новые скандалы. Самый громкий из них был связан с соратником бывшего премьера Олегом Ляшко (ныне глава "Радикальной партии"). В октябре 2010 года в интернете появилось видео его допроса, где он признается в сексуальной связи с неким "Борей". На записи Ляшко в подробностях повествует о гомосексуальном контакте, который произошел еще в начале 90-х.
Репутацию Тимошенко подпортил и "педофильский скандал" в Артеке. К делу вскоре привлекли трех членов "Блока Юлии Тимошенко", а затем руководство самого детского лагеря.
Тюремное заключение
В том же году Генпрокуратура возбудила против Тимошенко еще несколько дел. Ее обвинили в махинациях с газом, хищении средств, выделенных на реализацию экологического "Киотского протокола" ,а также лоббировании российских интересов.
Тимошенко надеялась избежать реального срока, но против бывшего премьера, видимо, играли слишком влиятельные силы. В октябре 2011 года суд в Киеве признал ее виновной и приговорил с семи годам заключения с крупным денежным штрафом, запретив занимать государственные посты в течение нескольких лет после окончания срока. Еще совсем недавно могущественную "оранжевую принцессу" под конвоем этапировали в колонию под Харьковом, где она провела следующие несколько лет своей жизни.
Освобождена Тимошенко была только после государственного переворота в феврале 2014 года. Весь мир облетели кадры ее выступления на майдане. Сидя в инвалидной коляске, она с присущим ей красноречием говорила о долгожданном освобождении от "кровавого режима Януковича". Тогда многим казалось, что Юлия Владимировна совсем скоро вернется в премьерское кресло.
Но кукловоды украинской политики решили иначе. Теперь же с приближением очередных президентских выборов у нее появился хороший шанс наконец-то достичь вершины власти, о которой она так долго мечтает.
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