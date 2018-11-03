Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
партнеры
Суббота 3 ноября
Лента новостей
10:44
Поезд снес грузовик в Краснодарском крае (видео)
22:00
"Выбираем": любвеобильная Бледанс показала коллекцию мужчин
21:55
Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
21:49
"Отрезала здесь, вставила там": что с собой сделала Елена Воробей
21:43
"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
21:42
"Результат за неделю": Борисова раскрыла супер-диету
21:34
Утонувшую в роскоши Гагарину жестко затравили
21:30
Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится
21:19
В Саранске мужчина украл 18 тонн шоколада
21:07
Миллионер из шоу "Замуж за Бузову" променял Ольгу на простушку
20:55
Елена Воробей покинула Россию после госпитализации
20:54
В Башкирии трехлетний мальчик погиб в страшной аварии
20:21
Под Урюпинском автолюбитель задавил девятиклассницу на переходе
20:09
Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
20:01
Упавший на колени перед могилой Киркоров рассказал о горькой потере
19:46
Россияне в панике из-за роста цен
19:42
В Удмуртии пенсионер зарезал собутыльника
19:33
В Казани от отравления дымом при пожаре погиб инвалид
19:24
Пропавшая жительница Нижнего Тагила найдена мертвой
19:16
В Тюмени пассажиры самолета взяли штурмом кабину пилотов
19:08
Сраженный алкоголизмом любовник Пугачевой устроил жуткий погром
19:06
Звезда "Папиных дочек" пошла по стопам развратной актрисы
19:02
В Омске пьяный пациент набросился на врачей
18:52
В Нижнем Новгороде произошло смертоносное ДТП
18:48
За год произошел полный развал отрасли такси
18:21
"Базарная сорока": попавшуюся на воровстве Собчак отправили в ПТУ
18:08
Готовил теракт: в Москве у 14-летнего школьника нашли бомбу
18:06
Эксперт: Facebook выгодна версия о мифических российских хакерах
17:50
В Ростове семейная пара бросила дочь с бомжами
17:31
Игривая Семенович возбудила сексуальным нарядом
17:16
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
17:16
Софи Кальчева раскрыла главные секреты красоты
17:15
Галерея Классической Фотографии представляет выставку Алекса Перрэ "Перекрестки миров"
17:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 ноября 2018 года
17:04
"Похулиганили от души": Епифанцев уединился со старушкой в темном ангаре
17:01
Совет на выходные
16:51
Наркозависимый певец в критическом состоянии после расставания с Пугачевой
16:19
Исчез после отравления: новый поворот в громком деле Скрипаля
16:19
Улыбающаяся Бородина восхитила шикарными формами в купальнике
16:16
94-летняя пенсионерка выжила после 74 осиных укусов
16:03
Волочкова закинула обезображенную ногу на растерянного Корчевникова
15:48
Москвичи полюбили грузинские застолья
15:38
Депутаты-единороссы отказываются от пенсионных надбавок
15:36
Известная модель с переделанным задом крупно опозорилась
15:34
Звезду "Дома-2" ударили головой о бетонную лавку
15:21
Порезал двоих: неадекватный мужчина с ножом набросился на людей
15:05
"4-я стадия онкологии": певица МакSим рассекретила жуткий диагноз
15:02
Дума и правительство разработают программу развития села
14:56
В Сети появилось откровенное видео с известной актрисой
14:53
Хилькевич набросилась на поклонников
14:51
Буйнов раскрыл рот от страшной тайны Пугачевой
14:44
В Кемеровской области спасли заблудившегося пеликана (видео)
14:40
Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 признали россиянку
14:35
Мода и театр – единое пространство
14:24
Обессиленная любовница Тимати сбежала после слухов о беременности
14:16
Мать потеряла Анну Семенович
14:10
Мария Кожевникова показала лицо после жесткого пилинга
13:58
Монеточка написала песню к фильму ужасов
13:55
При пожаре в Ижевске погиб человек
13:55
"Мне жаль эту жизнь": 56-летняя Свиридова о замужестве с молодым красавцем
13:49
В Уфе спортивный комментатор умер на рабочем месте
13:39
Михалков возмутил обидчивых украинцев
13:28
Беременная Тодоренко выпучила глаза от откровений Гагариной
13:14
В подвале дома в центре Москвы 25 лет пролежал труп
13:10
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
13:07
Как живет Поргина после смерти Караченцова
12:56
Бывшая жена приперла Тарасова к стенке
12:50
На остановке в Кемерово обнаружена мертвая женщина
12:48
Когда соединят Северо-Западную и Северо-Восточную хорды
12:23
Меньщиков сделал амулет из украденных старых трусов Бузовой
12:18
Что делать в День народного единства
12:13
Подмосковные дачники нашли мертвого младенца
12:13
Главные события Москвы
12:06
"Из пешки в дамки": Цымбалюк-Романовская утерла нос Джигарханяну
12:00
"Хочется все бросить": изнуренная Стриженова сделала заявление
11:53
Грузия приняла пять кораблей НАТО
11:45
В Карелии дома затопило нечистотами
11:35
В пожаре под Пензой погибли двое детей
11:29
Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию
11:28
В аварии под Москвой погибли два человека
11:27
"Заплевали на Украине": новые подробности грязной выходки Собчак
11:24
Во Владивостоке лихач сбил женщину с ребенком и уехал
11:16
Раскрыты подробности финала сериала "Игра престолов"
11:01
13-летний школьник до смерти запытал старушку за 150 рублей
10:58
Родившую жену 68-летнего Градского назвали садисткой
10:53
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА
10:48
Как "брутальный октябрь" повлиял на валютный рынок
10:35
Россиянам рассказали о резком росте цен на лекарства
10:21
Вскрылась связь Веры Брежневой и смертельно больного телеведущего
10:00
Пропавший после вечеринки россиянин найден жестоко убитым
09:52
Танк задавил актера на съемках фильма под Калугой
09:44
Костя Дзю выпустил энергетик
09:43
13 погибших: автобус вылетел с моста из-за агрессивной пассажирки (видео)
09:32
Мстительная Джоли закрутила роман с бывшим мужем любовницы Питта
09:29
В Красноярске поезд сбил женщину с пятилетним ребенком
09:24
Оголившаяся Лорак предстала с цветочком на причинном месте
08:50
В Москве в крупной аварии погиб человек
08:44
"Я вам в ноги поклонюсь!": изменившаяся Аллегрова обратилась к народу
08:36
Сын – принцессе Диане: Я никогда не прощу тебя
08:28
"По пути Максаковой": попавшего в скандал на Украине Ефремова гонят из России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
"Из пешки в дамки": Цымбалюк-Романовская утерла нос Джигарханяну
"По пути Максаковой": попавшего в скандал на Украине Ефремова гонят из России
"Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание
Как живет Поргина после смерти Караченцова
"Развод!": Шаляпин променял коротконогую Виталину на грудастых моделей
Политика

Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – одна из самых ярких фигур на политическом Олимпе Незалежной. Побывав в свое время в кресле премьер-министра, "оражевая леди", кажется, еще ждет своего звездного часа. Впереди президентские выборы, которые могут стать ее триумфом. Уже сейчас многие эксперты ставят на Тимошенко как на будущего главу государства. Самое время вспомнить о биографии "оранжевой принцессы", в которой были как стремительные взлеты, так и столь же молниеносные падения.  
прочитано 2823 раза

Девочка из Днепропетровска 

ПО ТЕМЕ

Тимошенко назвала последнюю надежду Украины

Тимошенко устроила истерику в эфире

 Тайны жизни и смерти политиков

Сюжеты Тайны жизни и смерти политиков

Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

Юлия Тимошенко родилась в ноябре 1960 года в Днепропетровске. О своем происхождении она рассказывала, что по линии отца у нее в роду было много латышей, зато родственниками матери были исключительно украинцы.

Впрочем, поговаривают, что жилах бывшего премьера течет не только литовская и украинская кровь. В детстве она были Григян – такую фамилию носил отец. На -ян, как известно, оканчиваются армянские фамилии.  

Но к солнечной кавказской республике отец Тимошенко никакого отношения, скорее всего, не имел. Ее прадеда звали Иосиф Иосифович Григян, по национальности он был латыш, а сама фамилия возникла из-за ошибки работников паспортного стола, исказивших фамилию Григянис. 

При этом дедушку Тимошенко, по некоторым сведениям, звали Абрам Кельманович Капительман. Так что не исключено, что в жилах "оранжевой принцессы" течет в том числе еврейская кровь. Впрочем, незадолго до окончания школы девочка взяла более простую фамилию матери – Телегина. А в возрасте 18 лет она вышла замуж и взяла фамилию, под которой ее знает большинство - Тимошенко. 

Железная хватка 

После окончания школы Тимошенко поступила на экономический факультет Днепропетровского госуниверситета. Уже тогда окружающие отмечали ее сильные волевые качества, настойчивость и хватку в достижении целей. Несмотря на уход за ребенком, она смогла закончить вуз с красным дипломом. 

Фото: wikipedia.org/Igor Kruglenko

Бизнесом Тимошенко начала заниматься еще в молодости, организовав вместе с мужем Александром молодежный кооператив "Терминал". Фирма занималась кинопрокатом и организацией выступления звезд. В 1991 году пара открыла компанию "КУБ". Благодаря хватке и предпринимательскому чутью будущего премьера фирма быстро стала монополистом на украинском топливном рынке.  

Спустя четыре года компания была преобразована в украинско-британскую промышленно-финансовую корпорацию с годовым оборотом более 11 миллиардов долларов. По данным СМИ, Тимошенко и ее семья контролировали в те годы чуть ли не четверть экономики Незалежной. 

Первая "уголовка" 

В 1995-1997 годах будущий премьер возглавляла компанию "Единые энергетические системы Украины". Деятельность этой организации стала объектом пристального внимания со стороны Генпрокуратуры. В 1995 году против Тимошенко было возбуждено первое уголовное дело. Ее обвиняли в контрабанде на 26 тысяч долларов. 

Позже правоохранители "пристегнули" к делу обвинения в даче взяток, употреблении служебным положением (в качестве депутата Верховной рады), а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Всего Генпрокуратура собрала против нее 500 томов.

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kosarev/ 

Откровения соратника 

В феврале 2005 года Тимошенко первый раз стала премьером, затем, в декабре 2007-го, встала во главе кабинета министров второй раз. В марте 2010 года Верховная рада большинством голосов выразила ей недоверие, после чего "оранжевая принцесса" была вынуждена уйти с поста премьера. С этого времени начинается ее стремительное падение. 

Вокруг и без того неоднозначной личности Тимошенко начали плодиться новые скандалы. Самый громкий из них был связан с соратником бывшего премьера Олегом Ляшко (ныне глава "Радикальной партии"). В октябре 2010 года в интернете появилось видео его допроса, где он признается в сексуальной связи с неким "Борей". На записи Ляшко в подробностях повествует о гомосексуальном контакте, который произошел еще в начале 90-х.  

Репутацию Тимошенко подпортил и "педофильский скандал" в Артеке. К делу вскоре привлекли трех членов "Блока Юлии Тимошенко", а затем руководство самого детского лагеря.  

Тюремное заключение 

В том же году Генпрокуратура возбудила против Тимошенко еще несколько дел. Ее обвинили в махинациях с газом, хищении средств, выделенных на реализацию экологического "Киотского протокола" ,а также лоббировании российских интересов.

Тимошенко надеялась избежать реального срока, но против бывшего премьера, видимо, играли слишком влиятельные силы. В октябре 2011 года суд в Киеве признал ее виновной и приговорил с семи годам заключения с крупным денежным штрафом, запретив занимать государственные посты в течение нескольких лет после окончания срока. Еще совсем недавно могущественную "оранжевую принцессу" под конвоем этапировали в колонию под Харьковом, где она провела следующие несколько лет своей жизни. 

Фото: wikipedia.org/Mstyslav Chernov

Освобождена Тимошенко была только после государственного переворота в феврале 2014 года. Весь мир облетели кадры ее выступления на майдане. Сидя в инвалидной коляске, она с присущим ей красноречием говорила о долгожданном освобождении от "кровавого режима Януковича". Тогда многим казалось, что Юлия Владимировна совсем скоро вернется в премьерское кресло.  

Но кукловоды украинской политики решили иначе. Теперь же с приближением очередных президентских выборов у нее появился хороший шанс наконец-то достичь вершины власти, о которой она так долго мечтает.

Автор: Иван Поляков3 ноября 2018, 10:00

Политика

Струсивший Порошенко занялся контрабандой
Меркель встретили на Украине нацистским приветствием
На Украине сделали громкое заявление о войне с Россией
Путин нашел управу на распоясавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

"Выбираем": любвеобильная Бледанс показала коллекцию мужчин
"Результат за неделю": Борисова раскрыла супер-диету
Ожидающая тройню любовница Киркорова еле шевелится
Миллионер из шоу "Замуж за Бузову" променял Ольгу на простушку

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

Монеточка написала песню к фильму ужасов
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

Оголившаяся Лорак предстала с цветочком на причинном месте

Певицу распекли за концертный наряд
Гороскоп

"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт

Экперт рассказала, что ждет вдову в обозримом будущем
Шоу-бизнес

Как живет Поргина после смерти Караченцова

С момента ухода актера прошла неделя
Шоу-бизнес

Наркозависимый певец в критическом состоянии после расставания с Пугачевой

Раскрыты скандальные подробности жизни музыканта

Гороскоп

"Мир для нее рухнул": потерявшей самое дорогое Поргиной вынесли вердикт
Гороскоп отношений на ноябрь 2018 года
Совет на выходные
Больна и стара: одинокой Моргуновой вынесли вердикт

Фоторепортажи

Самой сексуальной гимнасткой на ЧМ-2018 признали россиянку
Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию
Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy
Украинские толстушки разделись до нижнего белья

Спорт

Допустившая роковую ошибку Загитова сумела порвать соперниц
Стриптиз Туктамышевой заставил детей раздеваться на льду
Акинфеев рассказал о дедовщине в ЦСКА
Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой

Регионы

Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru