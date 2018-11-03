Тимошенко угодила в тюрьму после грязного секс-скандала

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – одна из самых ярких фигур на политическом Олимпе Незалежной. Побывав в свое время в кресле премьер-министра, "оражевая леди", кажется, еще ждет своего звездного часа. Впереди президентские выборы, которые могут стать ее триумфом. Уже сейчас многие эксперты ставят на Тимошенко как на будущего главу государства. Самое время вспомнить о биографии "оранжевой принцессы", в которой были как стремительные взлеты, так и столь же молниеносные падения.

Девочка из Днепропетровска

Юлия Тимошенко родилась в ноябре 1960 года в Днепропетровске. О своем происхождении она рассказывала, что по линии отца у нее в роду было много латышей, зато родственниками матери были исключительно украинцы.

Впрочем, поговаривают, что жилах бывшего премьера течет не только литовская и украинская кровь. В детстве она были Григян – такую фамилию носил отец. На -ян, как известно, оканчиваются армянские фамилии.

Но к солнечной кавказской республике отец Тимошенко никакого отношения, скорее всего, не имел. Ее прадеда звали Иосиф Иосифович Григян, по национальности он был латыш, а сама фамилия возникла из-за ошибки работников паспортного стола, исказивших фамилию Григянис.

При этом дедушку Тимошенко, по некоторым сведениям, звали Абрам Кельманович Капительман. Так что не исключено, что в жилах "оранжевой принцессы" течет в том числе еврейская кровь. Впрочем, незадолго до окончания школы девочка взяла более простую фамилию матери – Телегина. А в возрасте 18 лет она вышла замуж и взяла фамилию, под которой ее знает большинство - Тимошенко.

Железная хватка

После окончания школы Тимошенко поступила на экономический факультет Днепропетровского госуниверситета. Уже тогда окружающие отмечали ее сильные волевые качества, настойчивость и хватку в достижении целей. Несмотря на уход за ребенком, она смогла закончить вуз с красным дипломом.

Бизнесом Тимошенко начала заниматься еще в молодости, организовав вместе с мужем Александром молодежный кооператив "Терминал". Фирма занималась кинопрокатом и организацией выступления звезд. В 1991 году пара открыла компанию "КУБ". Благодаря хватке и предпринимательскому чутью будущего премьера фирма быстро стала монополистом на украинском топливном рынке.

Спустя четыре года компания была преобразована в украинско-британскую промышленно-финансовую корпорацию с годовым оборотом более 11 миллиардов долларов. По данным СМИ, Тимошенко и ее семья контролировали в те годы чуть ли не четверть экономики Незалежной.

Первая "уголовка"

В 1995-1997 годах будущий премьер возглавляла компанию "Единые энергетические системы Украины". Деятельность этой организации стала объектом пристального внимания со стороны Генпрокуратуры. В 1995 году против Тимошенко было возбуждено первое уголовное дело. Ее обвиняли в контрабанде на 26 тысяч долларов.

Позже правоохранители "пристегнули" к делу обвинения в даче взяток, употреблении служебным положением (в качестве депутата Верховной рады), а также об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Всего Генпрокуратура собрала против нее 500 томов.

Откровения соратника

В феврале 2005 года Тимошенко первый раз стала премьером, затем, в декабре 2007-го, встала во главе кабинета министров второй раз. В марте 2010 года Верховная рада большинством голосов выразила ей недоверие, после чего "оранжевая принцесса" была вынуждена уйти с поста премьера. С этого времени начинается ее стремительное падение.

Вокруг и без того неоднозначной личности Тимошенко начали плодиться новые скандалы. Самый громкий из них был связан с соратником бывшего премьера Олегом Ляшко (ныне глава "Радикальной партии"). В октябре 2010 года в интернете появилось видео его допроса, где он признается в сексуальной связи с неким "Борей". На записи Ляшко в подробностях повествует о гомосексуальном контакте, который произошел еще в начале 90-х.

Репутацию Тимошенко подпортил и "педофильский скандал" в Артеке. К делу вскоре привлекли трех членов "Блока Юлии Тимошенко", а затем руководство самого детского лагеря.

Тюремное заключение

В том же году Генпрокуратура возбудила против Тимошенко еще несколько дел. Ее обвинили в махинациях с газом, хищении средств, выделенных на реализацию экологического "Киотского протокола" ,а также лоббировании российских интересов.

Тимошенко надеялась избежать реального срока, но против бывшего премьера, видимо, играли слишком влиятельные силы. В октябре 2011 года суд в Киеве признал ее виновной и приговорил с семи годам заключения с крупным денежным штрафом, запретив занимать государственные посты в течение нескольких лет после окончания срока. Еще совсем недавно могущественную "оранжевую принцессу" под конвоем этапировали в колонию под Харьковом, где она провела следующие несколько лет своей жизни.

Освобождена Тимошенко была только после государственного переворота в феврале 2014 года. Весь мир облетели кадры ее выступления на майдане. Сидя в инвалидной коляске, она с присущим ей красноречием говорила о долгожданном освобождении от "кровавого режима Януковича". Тогда многим казалось, что Юлия Владимировна совсем скоро вернется в премьерское кресло.

Но кукловоды украинской политики решили иначе. Теперь же с приближением очередных президентских выборов у нее появился хороший шанс наконец-то достичь вершины власти, о которой она так долго мечтает.