Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Расхождения позиций России и стран Запада по целому ряду важных мировых проблем привели к взаимному введению санкций и общему обострению отношений. Однако о том, что именно толкает государства Европы, США и их союзников на конфликт с нашей страной, обычно не говорят. Обозначить этот момент решил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Основная причина заключается в стремлении ряда государств Запада сохранить любой ценой лидирующие позиции на международной арене, продолжать навязывать всем и повсюду свою волю и ценности, решать свои узкокорыстные проблемы за счет других членов мирового сообщества", – цитирует RT главу российского внешнеполитического ведомства.
Наиболее ярко подобная тенденция, по его словам, наблюдается в Вашингтоне. США удалось навязать европейским союзникам решение о введении антироссийских ограничений. В итоге страны Евросоюза потеряли от введенных ими санкций против России свыше 100 миллиардов евро, передает телеканал "360".
Помимо экономических проблем, санкции создали и политические. Назвать российско-европейские отношения нормальными нельзя, уверен Сергей Лавров. "Важно, чтобы европейские политики наконец поняли это. Мы неоднократно говорили о своей готовности снять контрмеры", – подчеркнул он.
Однако прежде, чем Москва пойдет на такой шаг, должны быть выполнены некоторые принципиальные условия. "Первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали", – цитирует Ura.ru главу МИД.
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