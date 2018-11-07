Сделано заявление о выходе Польши из Евросоюза

Отношения Польши с Евросоюзом продолжают катиться по наклонной. В Брюсселе бьют в набат: из-за разногласий по поводу судебной реформы Варшава может пойти на беспрецедентный шаг и разорвать договоренности с ЕС.



Бывший премьер-министр Польши, а ныне президент Евросовета Дональд Туск назвал такой вариант весьма вероятным. По его мнению, существует серьезная угроза, что Polexit станет реальностью.

Политик полагает, что к такому развитию событий могут привести действия правящей в Польше партии "Право и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского. "Боюсь, что желание Европы удержать Польшу в ЕС любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией", – цитирует Туска RT.



Разногласия между Брюсселем и Варшавой возникли из-за проводимой Польшей конституционной реформы. В ЕС полагают, что в стране нарушается принцип независимости судебных органов. Еврокомиссия решила подать в суд на Варшаву, потребовав, чтобы та приняла меры для исправления ситуации.





В противном случае, подчеркнули в Брюсселе, польское законодательство войдет в противоречие с общеевропейским. "Польша должна немедленно приостановить применение положений национального законодательства касательно снижения возраста выхода на пенсию для судей Верховного суда", – сказано в постановлении Европейского суда юстиции.

На фоне разногласий с Евросоюзом Польша продолжает сближаться с США. В мае этого года Варшава предложила Вашингтону разместить в стране американскую военную базу. Власти республики согласились профинансировать ее возведение, выделив на эти цели два миллиарда долларов.

Как заявили в Варшаве, база необходима для "сдерживания угрожающей Европе России". Постоянное военное присутствие американцев в стране, полагают польские власти, совпадает с Национальной оборонной доктриной США, которая определяет Россию как главного врага.