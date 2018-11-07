Россия и Узбекистан вышли на новый уровень сотрудничества

Россия и Узбекистан будут и дальше развивать межнациональное общение, культурный и образовательный обмен. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

Володин отметил, что отношения между Москвой и Ташкентом развиваются во многом благодаря президентам. "Нам важно не отставать, делать все, чтобы в рамках парламентского сотрудничества подкрепляло то, что складывается на уровне исполнительной власти", – сказал спикер Думы.

Он также напомнил, что между Россией и Узбекистаном в последнее время вырос товарооборот и расширилось сотрудничество на международных площадках.

"Будем делать все, чтобы стратегическое партнерство крепло, будем искать новые точки соприкосновения – а их много. Это не только товарооборот, но и гуманитарная сфера, вопросы образования, наши межпарламентские площадки", – отметил Володин.

В свою очередь Нигматилла Юлдашев отметил, что в Узбекистане высоко ценят укрепление взаимовыгодных отношений, а партнерство между двумя странами поднялось на новый уровень: только за последний год прошло более 80 двусторонних визитов. "Это беспрецедентная активизация отношений", - констатировал Юлдашев.

Он подчеркнул, что в парламенте Узбекистана выступают за укрепление взаимоотношений с Москвой во всех сферах – политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и военной.

"Россия рассматривается нами как ключевой партнер", – сказал Юлдашев и назвал межрегиональные связи важным направлением двусторонних отношений.

Сегодня Узбекистан – один из ведущих экономических партнеров России на постсоветском пространстве. С начала этого года российско-узбекский товарооборот вырос почти на треть по сравнению с первым полугодием 2017 года и достиг 2,02 миллиарда долларов.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества России и Узбекистана включает около 300 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Политики двух стран регулярно общаются друг с другом и сотрудничают в различных международных организациях.

