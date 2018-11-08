"По Вашей просьбе": Трамп отправил в отставку генпрокурора

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку генерального прокурора США, министра юстиции Джеффа Сешнса, передает сайт "ТВ Центр". В обращении к своему старшему помощнику, главе аппарата Белого дома, он написал: "Делаю это по Вашей просьбе".

Американский лидер давно призывал Джеффа Сешнса уйти. Он критиковал его за бездействие при попытках демократов раздуть скандал из дела о "российском вмешательстве" в выборы в США. Расследование о предполагаемом сговоре своего штаба с Москвой Дональд Трамп назвал позором.