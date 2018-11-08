Симоньян пожаловалась на алкоголика Порошенко

Главный редактор RT Маргарита Симоньян хочет знать, кто привел алкоголизм в дом Петра Порошенко. Журналист разразилась гневным комментарием на заявление президента Украины о возглавляемом ею телеканале.

"Порошенко опять сегодня на нас ябедничал на какой-то конференции: "Russia Today привел антиамериканизм в американские дома. Russia Today привел евроскепсис в европейский дом". Кто в твой дом алкоголизм привел, бедолага? Точно не мы", – написала Симоньян в Telegram.

Она также напомнила историю пятимесячной давности: в июне Симоньян вызвала украинского президента на лингвистическую дуэль. Тогда Порошенко обвинил главреда в плохом знании русского языка после того, как Симоньян назвала президента Владимира Путина вождем. Украинский лидер на это ответил, что этот термин в русском языке означает "фюрер".

Симоньян предложила президенту Украины дуэль в форме диктанта, но перед ним – выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного, например, "перманентно бухой".

Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку.



Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса. https://t.co/NGdqtInEq0 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 6 июня 2018 г.

Стоит отметить, что президент Украины не раз был замечен на официальных мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения. Не так давно Порошенко оговорился, выступая перед командованием ВСУ. Выглядел и вел себя глава Украины крайне неадекватно.

Затем Петра Порошенко заметили в нетрезвом виде во время его публичного выступления на пресс-конференции в Мариуполе. Украинские политологи тактично назвали это выступлением в особом состоянии.