Сделано заявление об убийстве Порошенко

Президента Украины Петра Порошенко ненавидят многие. И есть за что: гражданская война, социально-экономическая разруха, тотальный беспредел во всех сферах жизни... Горячие головы открыто говорят об убийстве лидера Незалежной. Другие призывают не зацикливаться на личности президента, утверждая, что он лишь пешка в руках заокеанских гроссмейстеров.



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