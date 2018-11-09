Савченко будут возить по Украине в клетке
Надежда Савченко сейчас находится в СИЗО, ее обвиняют в подготовке теракта в здании Верховной рады. Накануне она заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Ее сестра Вера сообщила журналистам, что предвыборная агитация будет вестись посредством автозака: Надежда планирует выезжать на нем к избирателям.
"Мы сейчас уже ездим по Украине с предвыборной кампанией. Объединяем и информируем людей. Руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателями. Возить на автозаке на места встреч", – сообщила Вера Савченко.
Она также попросила граждан страны помочь материально и собрать средства на предвыборную кампанию, пишет РИА Новости Крым.
Надежда Савченко планирует вести избирательную кампанию прямо из СИЗО https://t.co/JN1vJo6XA3 pic.twitter.com/uCBToijcPs— Новости Новороссии (@novorossianews) 8 ноября 2018 г.
Надежда Савченко будет находиться под арестом как минимум до конца декабря. Ее обвиняют в попытке свержения власти и подготовке теракта в Верховной раде. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая 2016 года ее помиловал президент России Владимир Путин, после чего она вернулась на родину. Позже Савченко не раз заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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