Путина втянули в скандал с Крымским мостом
Снимок Крымского моста сотрудники службы протокола казахстанского лидера обнаружили на стенде черноморских курортов. Они потребовали закрыть фотографию декоративными панелями. С их точки зрения, Нурсултан Назарбаев не может появиться на фоне такого фото – ведь Казахстан не признал воссоединение Крыма с Россией.
Однако российская сторона заметила, что для Москвы Крымский
мост – повод для гордости, а вовсе не стыда. И Владимир Путин вряд ли
обрадуется, когда узнает, как с его изображением обошлись в дружественном
Казахстане. В итоге было решено панели убрать, но президентов к этому стенду не
подводить.
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в результате посетили экспозиции Ямало-Ненецкого округа, Омской области и нескольких казахских регионов. Самый сильный человек в мире Сергей Цырульников подарил президентам России и Казахстана завязанные в узел 20-сантиметровые гвозди.
У другого стенда президентам показали традиционные атрибуты казахских наездников. В том числе и кнут-камчу, который, согласно древним сказаниям, имеет дополнительную функцию – он может защитить от духов. Кроме того, как рассказал Назарбаев Путину, камчу использовали на больших собраниях для наведения порядка. "Забрать можно?" – отреагировал Путин.
Президенты сошлись во мнении, что в плане природного разнообразия России и Казахстану равных, пожалуй, не найти. А поскольку в мире популярность набирает именно экологический туризм, две страны должны воспользоваться этим обстоятельством, пишет "МК".
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