В Крыму активизировались украинские шпионы

Власти Крыма жестко отреагировали на задержание украинского шпиона в Симферополе. Вице-премьер крымского правительства посоветовал Киеву заняться своими внутренними проблемами.

Дмитрий Полонский заявил, что Крым в состоянии предотвратить попытки дестабилизации ситуации в регионе. "Если украинские шпионы думают, что смогут оставаться безнаказанными на территории полуострова, то это их большая ошибка", – приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Чиновник предупредил украинские власти, что Федеральная служба безопасности России намного профессиональнее украинских спецслужб. "Качество этих так называемых шпионов, которых сюда вбрасывают и которые находятся на территории Крыма и работают под прикрытием того, что они являются мощными общественными деятелями, блогерами и так далее, намного уступает уровню работы наших правоохранительных органов, в частности ФСБ", – сказал Полонский.

Вице-премьер крымского правительства отметил, что активизация украинских спецслужб именно сейчас неслучайна: до президентских выборов в России остается чуть более месяца. "Силы извне пытаются всеми доступными способами, используя в том числе украинскую сторону, каким-то образом вмешаться и повлиять на стабильность ситуации накануне выборов", – отметил Дмитрий Полонский.

В завершение вице-премьер посоветовал украинским коллегам работать прежде всего внутри своей страны. "У украинского правительства есть масса проблем с обнищанием населения, экономикой, производством, демографией, но их не решают. Ни ума, ни способностей на это не хватает. Их хватает лишь на неудачные попытки деструктивно повлиять на ситуацию в Крыму", – заключил Полонский.

Ранее стало известно, что в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко, предположительно собиравший информацию о деятельности Росгвардии и ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

В 2016 году ФСБ задержала в Крыму две диверсионные группы, направленные в республику с территории Украины, которые планировали устроить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры полуострова и на объектах Черноморского флота.