Яценюк объявил войну России
По мнению Яценюка, Украина идет по правильному пути, инициируя принятие закона о деоккупации Донбасса. "Россия выступает против этого закона, и мне понятно почему – потому что по нему Россия будет нести международно-правовую ответственность за незаконную аннексию Крыма, Донецка и Луганска", – сказал политик.
Для возвращения этих регионов, отметил Яценюк, необходимо, чтобы Россия вывела с этих территорий свои войска, а украинская власть восстановила полный контроль над государственной границей и над территориями Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролируются ополченцами, сообщает "Росбалт".
Бывший премьер Украины полагает, что Россия должна покинуть украинскую территорию. "Это сложный, тяжелый и долгий путь. Но другого пути, чем цельное украинское государство, у нас нет. И мы за это будем все вместе бороться", – заключил Яценюк.
Закон о деоккупации Донбасса, инициированный президентом страны, был принят Верховной радой 18 января. В нем Россия называется государством-агрессором. Документ дает право Петру Порошенко использовать вооруженные силы на неопределенный срок без санкции парламента. Президент сможет вводить военное положение, которое прекращает действие гражданских органов власти, – их функции перейдут к областным военным администрациям.
В партии Яценюка объяснили его задержание в Женеве "местью Кремля"https://t.co/oyY9v8dRdm#Евросоюз #Киев #Россия #Яценюк pic.twitter.com/VNfaRQj9SK— National Media Group (@NewsNation_ru) 25 декабря 2017 г.
Принятый, но пока не подписанный президентом Украины закон, раскритиковали в России. В Министерстве иностранных дел одобрение документа Радой назвали подготовкой к войне. "Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе, как подготовкой к новой войне, это назвать нельзя", – заявили на Смоленской площади.
Киев неоднократно обвинял Москву не только в поддержке ополченцев Донбасса, но и в непосредственном участии в боевых действиях в регионе. При этом в Москве не раз заявляли, что что российских военных на территории Донбасса не было и нет.
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