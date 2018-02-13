Яценюк объявил войну России

Экс-премьер Украины и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк мечтает возвратить Крым и Донбасс. Политик заявил, что закон о деоккупации Донбасса предполагает международную правовую ответственность России за присоединение Крыма.

По мнению Яценюка, Украина идет по правильному пути, инициируя принятие закона о деоккупации Донбасса. "Россия выступает против этого закона, и мне понятно почему – потому что по нему Россия будет нести международно-правовую ответственность за незаконную аннексию Крыма, Донецка и Луганска", – сказал политик.

Для возвращения этих регионов, отметил Яценюк, необходимо, чтобы Россия вывела с этих территорий свои войска, а украинская власть восстановила полный контроль над государственной границей и над территориями Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролируются ополченцами, сообщает "Росбалт".

Бывший премьер Украины полагает, что Россия должна покинуть украинскую территорию. "Это сложный, тяжелый и долгий путь. Но другого пути, чем цельное украинское государство, у нас нет. И мы за это будем все вместе бороться", – заключил Яценюк.

Закон о деоккупации Донбасса, инициированный президентом страны, был принят Верховной радой 18 января. В нем Россия называется государством-агрессором. Документ дает право Петру Порошенко использовать вооруженные силы на неопределенный срок без санкции парламента. Президент сможет вводить военное положение, которое прекращает действие гражданских органов власти, – их функции перейдут к областным военным администрациям.

Принятый, но пока не подписанный президентом Украины закон, раскритиковали в России. В Министерстве иностранных дел одобрение документа Радой назвали подготовкой к войне. "Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе, как подготовкой к новой войне, это назвать нельзя", – заявили на Смоленской площади.

Киев неоднократно обвинял Москву не только в поддержке ополченцев Донбасса, но и в непосредственном участии в боевых действиях в регионе. При этом в Москве не раз заявляли, что что российских военных на территории Донбасса не было и нет.