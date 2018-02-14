Порошенко нашел повод оборвать Путину телефон

Петр Порошенко дозвонился Владимиру Путину. У лидера Незалежной и президента России состоялся телефонный разговор, утверждают украинские СМИ со ссылкой на сообщения властей в Киеве. Предметом беседы, по их данным, стало выполнение минских соглашений.

Поводом для беседы стала третья годовщина заключения "Минска-2". Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с Петром Порошенко обмен пленными пограничниками и предстоящую встречу нормандской четверки, пишет украинское издание "Зеркало недели".

Последний разговор Путина и Порошенко по телефону состоялся в конце июля 2017 года. Это была беседа нормандской четверки – в ней участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Тогда Порошенко заявил, что "последние дни июля стали одними из самых кровавых в 2017 году" для Украины.

Как стало известно в конце 2017-го, Порошенко распорядился возобновить переговоры с российской стороной о возвращении украинских пленных. Эта тема, как подтвердили в администрации президента Незалежной, поднималась и в нынешнем разговоре двух лидеров.

"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях", – заявили в пресс-службе главы Украины. Там уточнили, что беседа проходила "в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату и американскими союзниками". В Москве информацию о телефонном разговоре Путина с Порошенко официально не подтвердили.