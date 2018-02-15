Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма

Украина потеряла Крымский полуостров из-за проведения зимней Олимпиады в Сочи. Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене бывшего президента Незалежной Виктора Януковича заявил первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны генерал-полковник Михаил Коваль.



По его словам, Москва создала на своих южных рубежах мощную военную группировку в преддверии спортивных соревнований. "Россия под видом обеспечения проведения зимней Олимпиады в Сочи создала мощную группировку вооруженных сил. Она создала даже новые соединенные части, такие как разведбригады нового типа в Моздоке, бригады специального назначение", – заявил Коваль.

С этой группировкой украинский генерал-полковник связал прибытие военных самолетов на авиабазу под Симферополем. "Был один самолет ИЛ-76, а тут их сразу восемь прилетело. Вот вам откуда прибывали "зеленые человечки", – полагает Коваль.





В Киеве не оставляют надежду вернуть Крым под свой контроль. Сделать это украинская сторона пытается с помощью различных провокаций. Так, 12 февраля в Симферополе был задержан гражданин Украины Константин Давыденко. По мнению российских правоохранителей, он мог собирать информацию о деятельности территориальных управлений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии.

Власти Крыма жестко отреагировали на задержание украинского шпиона в Симферополе. Вице-премьер правительства полуострова Дмитрий Полонский посоветовал Киеву заняться своими внутренними проблемами, заявив, что Крым в состоянии предотвратить попытки дестабилизации ситуации в регионе.

"Если украинские шпионы думают, что смогут оставаться безнаказанными на территории полуострова, то это их большая ошибка", – сказал чиновник.

Он высоко оценил действия ФСБ, отметив, что российские спецслужбы гораздо профессиональнее украинских. "Качество этих так называемых шпионов, которых сюда вбрасывают и которые находятся на территории Крыма и работают под прикрытием того, что они являются мощными общественными деятелями, блогерами и так далее, намного уступает уровню работы наших правоохранительных органов, в частности ФСБ", – отметил вице-премьер правительства Республики Крым.

