Володин предостерег от создания фильтров на пути законопроектов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что препятствий для рассмотрения законопроектов в Госдуме быть не должно. Он дал поручение уже на следующей неделе обсудить нормативно-правовой акт об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сдачу макулатуры.



Володин возмутился ситуацией с соответствующим документом, который лежит в думском комитете по бюджету и налогам уже два года. "Возник вопрос: почему законопроект, у которого есть необходимые согласования и есть поддержка регионов, то его рассмотрение откладывается" – сказал председатель нижней палаты.

Спикер предостерег глав комитетов от создания дополнительных препятствий при обсуждении законопроектов. "Что за фильтры устраиваем?" – обратился председатель нижней палаты к депутатам.

Володин поручил парламентариям вынести инициативу об отмене НДФЛ для сдающих макулатуру на обсуждение на следующей неделе. "Хотелось бы, что слышали все руководители комитетов, что нам важно с вами рассматривать все вопросы, которые у вам находятся в пакете законотворческом", – сказал Володин.





По словам спикера, если на законопроект имеется заключение правительства и государственного управления Администрации президента и его поддерживают субъекты Федерации, то нормативно-правовой акт должен быть рассмотрен профильным комитетом. Тем более инициатива появилась уже пару лет назад, а нынешний состав нижней палаты последовательно работает над разбором законодательных завалов.

В настоящее время гражданин для сдачи макулатуры обязан предъявить паспорт и другие свои данные. Начиная с определенного объема, ему нужно заполнить налоговую декларацию и заплатить 13% налога.

В законопроекте предлагается отменить НДФЛ и создать институт финансовых агентов: принимающая макулатуру компания должна заплатить налог государству от имени всех сборщиков, которые сдали вторсырье. По мнению авторов инициативы, нормативно-правовой акт позволит очистить страну от брошенных где попало бумаги и картона.

