В США 13 россиян обвинили во вмешательстве в выборы

Министерство юстиции США опубликовало список россиян, которые обвиняются во вмешательстве в выборы. В перечень попали 13 человек, среди них – бизнесмен Евгений Пригожин.
Также в списке упомянуты: Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, известная также как Мария Беляева, Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов, передает Reuters. О том, какие санкции будут приняты в отношении подозреваемых, ничего неизвестно.
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