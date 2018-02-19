В стельку: похождения пьяного Порошенко в Мюнхене сняли на видео

Как известно, президент Украины Петр Порошенко с алкоголем на короткой ноге. Лидер Незалежной неоднократно попадал в нелепые ситуации, когда в состоянии алкогольного опьянения пытался выступать на публике. Но прошлых случаев Порошенко показалось мало, и он заявился в "веселом" состоянии на конференцию по безопасности в Мюнхене.



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