Володин: обвинения США 13 россиян во вмешательстве в выборы абсурдны
"Весь этот разговор в отношении России напоминает не только мир абсурда, но и говорит еще раз о том, что это, скорее всего, кризис политической системы США", – сказал Володин во время интервью, которое он дал телеведущему Дарьюсу Рошбану для швейцарского телеканала RTS.
По его словам, Демократическая партия США, которая проиграла на президентских выборах в 2016 году, вместо того, чтобы признать свою неудачу, начала обвинять Россию. Володин предположил, что у этого решения есть два возможных объяснения. "Либо мы не знаем то, что о нас знает американская сторона, либо на самом деле мы так могущественны", – иронично заметил спикер.
Председатель нижней палаты отметил, что 13 человек вряд ли могли оказать влияние на выборы президента США, подчеркнув, что американцы веками формировали свою политическую систему. "Она защищена и законами и традициями – как в системе представительной демократии, так в исполнительной власти", – сказал законодатель.
Напомним, ранее власти США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям России за якобы вмешательство в избирательную гонку в 2016 году. Соответствующие документы были опубликованы в прошлую пятницу министерством юстиции США.
В минувшее воскресенье делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Швейцарию. В рамках официального визита законодатели двух стран обсуждают укрепление двухстороннего сотрудничества в экономике, науке и культурной сферах.
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