Швейцарские депутаты проследят за выборами в России

На президентские выборы в Россию в качестве наблюдателей приедут швейцарские парламентарии. Об этом объявлено в Берне на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом.

Делегация парламентариев Швейцарии примет участие в наблюдении во время президентских выборов 18 марта, заявил Доминик де Бюман. "Для нас это было непростое решение, потому что сейчас идет парламентская сессия. И выборы выпадают на парламентскую сессию", – отметил глава Национального совета. Он также сказал, что политика Швейцарии всегда была политикой открытости и мира.

Накануне, 18 февраля делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Швейцарию с первым официальным визитом за последние 19 лет. Поездка проходит по приглашению швейцарской стороны. На встрече со своим коллегой спикер Думы отметил, что двум странам следует обсудить новый формат взаимодействия деловых и бизнес-сообществ. Это, по мнению, Володина, дало бы стимул для дальнейшего развития внешнеэкономических отношений государств.

"Важнейшая составляющая двухсторонних отношений – сотрудничество в законодательной сфере. Запрос на диалог на парламентской площадке есть", – сказал российский политик.

Известно, что на встрече обсуждались и антироссийские санкции. По словам Володина, введенные американцами экономические ограничения привели к существенным издержкам для европейских компаний.





"У нас объем товарооборота с европейскими странами в десятки раз больше, чем с США, и санкции преследуют цель не только ограничить свободную торговлю со стороны российских компаний, но и ослабить на этом рынке европейские компании", – пояснил Володин.