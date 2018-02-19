Володин призвал ОБСЕ отреагировать на выходку националистов в Киеве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин надеется на реакцию Европы в связи с выходкой украинских националистов в Киеве. Об этом российский политик заявил в Берне на встрече с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом.

Володин призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ отреагировать на нападение украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве. "Надеемся на реакцию ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи. Рассчитываю, что в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ не будет двойных стандартов", – заявил спикер Госдумы.

Он напомнил, что в 2017 году после нападения в Киеве на российские банки Госдума выступила с заявлением и призывом к своим коллегам, в том числе европейским парламентариям, отреагировать на эту варварскую акцию. "Ответа не последовало. Сейчас повторяется ситуация в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве", – заявил Володин.

Спикер также призвал дать серьезную оценку шагам украинских властей по ущемлению законных прав национальных меньшинств, в частности в вопросах использования родных языков.

Напомним, что 18 февраля активисты украинского движения ОУН (запрещенная в России организация) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. После этого националисты атаковали здание "Альфа-Банка". Местная полиция не предпринимала никаких мер для предотвращения этих нападений.

Борьбу с русским языком и всем, что связано с Россией, Киев начал с приходом новой власти в 2014 году. В сентябре 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, который напрямую нарушает Конституцию страны и международные обязательства Киева.

Согласно документу с 1 сентября 2020 года образование в Незалежной станет полностью украиноязычным. Документ вызвал бурные дискуссии в обществе, его подвергли критике в России, Венгрии, Румынии и других странах.