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Политика

Памфилова публично отчитала Пескова

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK press/
Заявление пресс-секретаря президента России, прозвучавшее 29 января, содержит очевидные признаки агитации. Замечание Дмитрию Пескову сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
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Пресс-секретарю Владимира Путина в дальнейшем не следует допускать подобных высказываний. Как заявила Элла Памфилова, замечание Дмитрию Пескову сделано от имени ЦИКа.

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Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Глава Центризбиркома пояснила, что речь идет о комментарии пресс-секретаря по поводу прошедших 28 января акций сторонников оппозиционера Алексея Навального. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Путин – "абсолютный лидер общественного мнения, абсолютный лидер политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать".

Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие госдолжности в период избирательной кампании, не вправе использовать преимущества своего должностного положения в целях избрания кандидата, в том числе предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей, напоминает закон о выборах РБК.

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов, оставшиеся после отсева и самоотводов. Подписи для регистрации в ЦИК уже сдали Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, а также самовыдвиженец Владимир Путин. Зарегистрированы Григорий Явлинский от "Яблока", Максим Сурайкин от "Коммунистов России". Ксению Собчак выдвинула партия "Гражданская инициатива", Сергея Бабурина – "Российский общенародный союз", а Бориса Титова – Партия роста.

Чуть позже стало известно, что Дмитрий Песков принес извинения ЦИКу. "Принимаю это к сведению, приношу извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные. Впредь на этот период буду аккуратным, дабы не давать поводов для замечания", – отметил представитель Кремля.


Выборы президента России состоятся в четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией – 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца, поэтому ему было необходимо собрать 300 тысяч подписей. Документы для регистрации в качестве кандидата на высший государственный пост он подал 27 декабря.

Как сообщалось, 14 января, в единый день сбора подписей, общественные приемные посетили более 200 тысяч человек, желающих поддержать главу государства. Ранее в штабе по сбору подписей сообщали, что в поддержку действующего президента собрано более 1,6 миллиона подписей россиян.

Автор: Андрей Евлампиев2 февраля 2018, 12:51

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