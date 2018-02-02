Уровень поддержки "ЕР" остается стабильно высоким

"Единая Россия" по-прежнему является самой популярной политической силой страны. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Высокий уровень поддержки партии связан с ее особой ролью в российской политической системе, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Согласно данным последнего исследования ФОМ, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее время, то 53% россиян проголосовали бы за "Единую Россию", заметно меньше – 8% респондентов – готовы отдать свой голос за КПРФ, 2% заявили, что выбрали бы кандидатов от "Справедливой России". В то же время, практически каждый десятый избиратель (8%) не собирается идти на думские выборы, 1% респондентов испортил бы бюллетени, а 15% участников опроса затруднились ответить.



Кроме того, в ходе социологического исследования выяснилось, что уровень доверия к партии власти продолжает оставаться на высоком уровне. Почти четверть опрошенных безусловно доверяют "ЕР", еще 38% респондентов скорее доверяют, чем нет.

За последний месяц 19% россиян стали доверять партии власти больше. При этом положительно оценивают ее деятельность 58% опрошенных.

Председатель "Единой России", премьер Дмитрий Медведев также пользуется доверием россиян, об этом заявили 30% респондентов. Опрошенных. При этом 11% сказали, что безусловно доверяют главе кабинета министров. В целом же, 41% участников оопроса считают, что Медведев хорошо работает на своем посту.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов, комментируя результаты социсследования, отметил, что уровень поддержки "ЕР" стабильно высок и не зависит от политического сезона. "Рейтинг на уровне чуть выше 50% установился в конце парламентской избирательной кампании 2016 года и практически не изменился за эти полтора года", – напомнил он.

Таким образом, по словам политолога, падения рейтинга партии в связи с тем, что Владимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец, не произошло. "Это свидетельствует о том, что партия остается политическим институтом, который играет особую роль в политическом системе России, – уверен Орлов. – И сейчас сложно представить факторы, которые могут существенно снизить "Единой России".