Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, когда глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие пройдет 1 марта.

Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистами. "Вчера стало известно, и я могу это подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта", – цитирует его РИА ФАН.