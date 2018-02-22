Киев нашел союзника в борьбе с Москвой

"Щит Европы" держат Украина и Литва. Только они спасают европейцев от "российской агрессии", заявил спикер Верховной рады.

Председатель Верховной рады принял участие в церемонии, посвященной столетию восстановления Литовского государства. Андрей Парубий заявил, что Россия "сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украина и Литва".

"Эти 100 лет мы шли путем борьбы и освобождения от Российской империи. Литве удалось удержать свою государственность, и это большая честь и заслуга вашего народа", – сказал литовцам Парубий. Он отметил, что Вильнюс оказывает огромную помощь Киеву в "борьбе за независимость", пишет "Газета.ru".

Пламенная речь Парубия продолжила череду выступлений украинских руководителей о якобы российской угрозе. Не так давно президент Незалежной призвал страны Европы создать коалицию для отражения "российской агрессии". По замыслу Петра Порошенко, в объединение должны войти все страны ЕС.

Воистину, Украина - страна безграничных возможностей !!! Он на своём примере показал, что даже умственно отсталый может стать главой Украинского парламента.... Виктор Степюк, fb #парубий pic.twitter.com/eqWyC4dYQg — Відродження Нації (@ukraine_r2016) 29 января 2018 г.

Говорил об этом украинский лидер на сессии в Давосе, где присутствовали президент Литвы Даля Грибаускайте и лидер Польши Анджей Дуда. На речь отреагировал экс-глава Пентагона Эштон Картер. Американец заявил, что НАТО нужно разработать план военных действий на случай конфликта с Россией.

Жители Киева взглядов Парубия, видимо, не разделяют. Спикера Рады вместе с премьером Владимиром Гройсманом освистали и оплевали 20 февраля у памятника погибшим на Майдане в 2014 году в результате стрельбы снайперов. Об этом говорится в сюжете украинского телеканала "24".

Политики возлагали цветы к монументу под крики: "Позор!" Пришедшие на акцию граждане интересовались, когда закончится расследование и будут найдены виновные в смерти украинцев на Майдане. Дело закончилось небольшой потасовкой.