Киев нашел союзника в борьбе с Москвой
Председатель Верховной рады принял участие в церемонии, посвященной столетию восстановления Литовского государства. Андрей Парубий заявил, что Россия "сломает зубы о щит Европы, который вместе держат Украина и Литва".
"Эти 100 лет мы шли путем борьбы и освобождения от Российской империи. Литве удалось удержать свою государственность, и это большая честь и заслуга вашего народа", – сказал литовцам Парубий. Он отметил, что Вильнюс оказывает огромную помощь Киеву в "борьбе за независимость", пишет "Газета.ru".
Пламенная речь Парубия продолжила череду выступлений украинских руководителей о якобы российской угрозе. Не так давно президент Незалежной призвал страны Европы создать коалицию для отражения "российской агрессии". По замыслу Петра Порошенко, в объединение должны войти все страны ЕС.
Воистину, Украина - страна безграничных возможностей !!! Он на своём примере показал, что даже умственно отсталый может стать главой Украинского парламента.... Виктор Степюк, fb #парубий pic.twitter.com/eqWyC4dYQg— Відродження Нації (@ukraine_r2016) 29 января 2018 г.
Говорил об этом украинский лидер на сессии в Давосе, где присутствовали президент Литвы Даля Грибаускайте и лидер Польши Анджей Дуда. На речь отреагировал экс-глава Пентагона Эштон Картер. Американец заявил, что НАТО нужно разработать план военных действий на случай конфликта с Россией.
Жители Киева взглядов Парубия, видимо, не разделяют. Спикера Рады вместе с премьером Владимиром Гройсманом освистали и оплевали 20 февраля у памятника погибшим на Майдане в 2014 году в результате стрельбы снайперов. Об этом говорится в сюжете украинского телеканала "24".
Политики возлагали цветы к монументу под крики: "Позор!" Пришедшие на акцию граждане интересовались, когда закончится расследование и будут найдены виновные в смерти украинцев на Майдане. Дело закончилось небольшой потасовкой.
Скандальный артист готов бежать вон из России
Наша страна запретила ввоз молока из республики
Девушка уверена, что футбольных фанатов настраивают против нее
Режиссер одного из самых важных фильмов страны высказался о скандале