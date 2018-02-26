Зачем Тимошенко ввязывается в войну в Донбассе

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко объявила о подготовке плана по разрешению конфликта в Донбассе. Подробности новой стратегии "оранжевая" принцесса не сообщила, но наблюдатели полагают, что без американского вмешательства здесь не обошлось.

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о подготовке дополнительного стратегического плана по разрешению конфликта в Донбассе и установлению мира на всей территории Украины. По словам политика, обсуждение этого документа идет в больших аналитических кругах, пишет РИА Новости.

Ни о самом плане, ни о тех, кто его придумал и обсуждает, Тимошенко не обмолвилась. "Мы верим, что мир в Украине будет установлен, если высшее руководство страны захочет не зарабатывать на крови и на войне, а мир установить", – сказала лидер "оранжевой революции".

Отметим, что проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается уже более четырех лет на переговорах в различных форматах. Известно, что совсем недавно, в начале февраля 2018 года, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер беседовал на эту тему как раз с Юлией Тимошенко.

Речь шла о введении в зону конфликта миротворцев и о роли Верховной рады в реализации минских договоренностей. Тимошенко специально для этого летала в Вашингтон, где принимала участие в национальном молитвенном завтраке. Не исключено, что мирный план по Донбассу написан в США, а экс-премьер выступает в качестве рупора американских идей.

Тимошенко лидирует в электоральном рейтинге и выиграла бы второй тур у Порошенко – соцопросhttps://t.co/C7VlBMV9U8 pic.twitter.com/gST8XYvZBs — Экономика от Пророка (@proro2012) 22 февраля 2018 г.

В 2017 году Юлия Тимошенко заявила, что конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывают на нем, прикрывая таким образом безумную коррупцию в стране. Тогда же "оранжевая" принцесса призывала к проведению в стране выборов на всех уровнях.